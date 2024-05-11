Жителей Москвы возмутили цены на речные прогулки в Волгограде





Жители столицы, посетившие Волгоград в майские праздники, были поражены расценкам на прогулки по Волге на речном трамвайчике. Как рассказали V102.RU москвичи, билет на часовой круиз по реке стоил 1300 рублей для взрослого, а для детей – 700 рублей. Жители столицы, посетившие Волгоград в майские праздники, были поражены расценкам на прогулки по Волге на речном трамвайчике. Как рассказали V102.RU москвичи, билет на часовой круиз по реке стоил 1300 рублей для взрослого, а для детей – 700 рублей.

- В Москве расценки гораздо ниже, - поделились жители столицы. – Часовая прогулка, например, от Китай города до Киевского вокзала для взрослых стоит 600 рублей, а для детей – 400. Дороже всего выходит трехчасовая прогулка по Москве-реке – 1200 рублей.Гости города-героя удивляются – зарплаты в Москве гораздо выше волгоградских, а стоимость речных прогулок в городе на Волге превышают столичные ценники.Между тем, цены на речные круизы по Волге не регулируются органами власти и являются коммерческими. Тут уж, как говорится, все зависит от аппетитов перевозчика. Однако впечатления от посещения Волгограда это может испортить.