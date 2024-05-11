МО: над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены беспилотники





Семь БПЛА были перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областями в ночь на 11 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает V102.RU. Дежурными средствами ПВО также сбиты двадцать один реактивный снаряд и девять беспилотников над территорией Белгородской области. Подробности уточняются. По предварительным данным, БПЛА были уничтожены в Красноармейском районе около четырех часов утра. Очевидцы сообщали о двух взрывах.



Всего за ночь системы ПВО сбили 21 снаряд RM-70 «Вампир» и 16 БПЛА над тремя российскими регионами.