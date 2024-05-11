Расследования

Бастрыкин поручил защитить права покалечившегося в Подмосковье волгоградца

Расследования 11.05.2024 14:57
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11.05.2024 14:57


Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении трудовых прав жителя Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СК РФ,  в  СМИ и соцсетях опубликована история волгоградца, который в январе 2022 года получил тяжелую травму после падения с шестого этажа строящегося дома в Щелково Московской области. Мужчина неофициально работал арматурщиком в ООО «Стройресурс».
В результате падения у волгоградца отказали ноги.  Однако ввиду многочисленных нарушений при оформлении документов для установления инвалидности пострадавший получает меньшее количество льгот, чем предусмотрено законодательством.
В СУ СК России по Волгоградской области начали процессуальную проверку.
Фото Павла Мирошкина/архив V102.RU


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