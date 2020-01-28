Коронавирус близко: Роспотребнадзор направил в Волгоградскую область рекомендации по обороне

Федеральные новости 28.01.2020 12:29
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28.01.2020 12:29
На сегодняшний день больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в России не зарегистрировано, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный бюллетень Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, как страна обороняется от наступления опасного коронавируса. «Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
За период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 - грипп А, 9 - грипп В, 3 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 6-х заболевших микстинфекция».
Как следует из информации Роспотребнадзора, в регионы, в том числе, в Волгоградскую область направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.
По данным на 27 декабря, в Китайской Народной Республике зарегистрировано 2823 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусом, заболевания преимущественно протекают в легкой и средне тяжелой форме, на долю последних приходится 16,3% (461 случай). Число летальных исходов составило 81 случай (2,8%). В основном заболевают люди старших возрастов, среди заболевших – всего 2 детей.
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