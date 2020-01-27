



Тему подготовки к голосованию за поправки в Конституцию РФ прокомментировал сегодня федеральным СМИ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что у Кремля в настоящее время пока нет четкого представления о том, как будет проходить голосование. При этом он добавил, что обсуждаются различные модальности.

Газета «Коммерсантъ», со ссылкой на инсайдерские источники, рассказала подробнее о грядущем важном политическом событии в стране. Так, по сведениям издания, процедура пройдет при помощи систем «ГАС выборы» и «Мобильный избиратель». Региональным избиркомам, как пишет федеральные СМИ, ЦИК поручил сверить количество избирателей с данными портала Госуслуг.

ИА «Высота 102» попыталось проверить данную информацию в областном избиркоме. Однако в комиссии от комментариев воздержались. Отказ может объясняться тем, что закон о поправках в Конституцию еще не принят Госдумой в окончательном чтении. Это может произойти уже в феврале, а само голосование – состояться в апреле. Соответственно, перед облизбиркомом, как организатором на местном уровне, в скором времени встанет вопрос о подготовке к ответственному мероприятию.

Не ясно пока, возникнет ли необходимость внесения поправок в бюджет Волгоградской области для выделения дополнительного финансирования избирательной комиссии. Серьезная работа предстоит по обновлению нормативной базы. Если планируется задействовать комплексы по обработке бюллетеней, то потребуется их техническая подготовка и адаптация под новые задачи. В Волгоградской области на сентябрьских выборах 2019 года использовалось 150 КОИБов, которые поставили на каждый десятый участок для голосования в регионе.

Внести изменения в основной закон страны 15 января предложил президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию. 23 января Госдума уже приняла соответствующие поправки в первом чтении. Документ предполагает усиление роли российского парламента, который может получить возможность влиять на формирование структуры органов госвласти. Также особый статус получит Госсовет, который будет определять основные направления политики государства. Кроме того, могут ввести повышенные требования к первым лицам страны, депутатам Госдумы и судьям, которым запретят иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.



