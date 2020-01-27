Общество

«Не по теме»: в администрации Волгограда отказались отвечать, пустят ли ритуальные фирмы на кладбища

Общество 27.01.2020 21:29
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27.01.2020 21:29


Перед предстоящим подведением итогов открытого конкурса на оказание услуг по содержанию кладбищ Волгограда возникла интрига. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликован запрос на разъяснение положений конкурсной документации, который звучит следующим образом: «Обязан ли будет выигравший конкурс участник обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию муниципальных кладбищ хозяйствующих субъектов, не являющихся специализированной службой по вопросам похоронного дела, до оказания услуг погребения, согласно договорам с заказчиками услуг?».
В запросе также содержатся ссылки на вступившие в силу судебные акты, в которых указано, что на территориях муниципальных кладбищ Волгограда услуги по погребению вправе оказывать любое лицо, зарегистрированное в установленном РФ порядке, а статус специализированной службы по вопросам похоронного дела для этого не требуется. Впрочем, ответ руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова был лаконичен: «Предмет запроса не имеет отношения к объекту закупки и противоречит положениям 44-ФЗ».
Напомним, администрация Волгограда объявила открытый конкурс на содержание 18 муниципальных кладбищ в городе-герое. В списке этих объектов – Верхнезареченское кладбище, Алюминиевое, Краснооктябрьское новое, Краснооктябрьское старое, Моторное, Центральное, Новое Ворошиловское, Старое Ворошиловское, Старая Отрада, Хохлы, Мусульманское, Горная Поляна, Гумрак, Овражное, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское.
 Цена вопроса – более 24 миллионов бюджетных рублей. Победитель конкурса должен будет выполнять такие услуги по содержанию погостов, как уборка мусора, подметание аллей, обработка аллей противогололедными материалами, уборка туалетов три раза в день, покраска, завоз воды. 
В настоящее время содержанием кладбищ в Волгограде занимается ЗАО РП «Память». Известны случаи, когда другим ритуальным компаниям чинят препятствия в оказании услуг по погребению. Недавний случай из серии таких «кладбищенских войн» на погосте в Красноармейском районе Волгограда стал поводом для разбирательства в прокуратуре, а Волгоградское УФАС признало ООО «СП «Память» нарушившим закон о конкуренции. А именно - в распространении недостоверной информации о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела. Руководитель УФАС Роман Лучников заявил, что его ведомство передаст материалы дела в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

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