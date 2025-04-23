«Забирайте, с ним всё хорошо»: волгоградцу отдали полуживого отца после обследования в больнице №25

В Волгограде родственники 66-летнего пенсионера шокированы непробиваемым равнодушием врачей 25-ой больницы, которые не увидели оснований для госпитализации обездвиженного неизвестной болезнью пенсионера. Как сообщил ИА «Высота 102» сын мужчины Иван Грунин, в выписках медики написали, что его отец практически здоров, однако на самом деле выкатили ему на каталке полуживого родственника в одном памперсе.

- Его выписали и бросили мне, как собаку. Никакой врач не подошел и не объяснил, что с моим отцом, не описал проблему. Не сказали, что дальше делать, куда двигаться. Сказали: забирайте, с ним все хорошо, - рассказывает волгоградец. - Почему у меня в выписке здоровый человек, а привезли абсолютно нетранспортабельного лежачего больного?

По словам Ивана, сильные проблемы со здоровьем у его отца начались неделю назад. Страдающий диабетом 2-го типа мужчина ранее мог сам передвигаться и даже иногда ездил с сыном на рыбалку. Однако 17 апреля пожилой мужчина долго не брал трубку, что обеспокоило его близких.

- Мой отец проживает отдельно со своей гражданской женой. Родители в разводе, но смогли сохранить нормальные отношения. Мы все общаемся, регулярно созваниваемся. Я помогаю, чем могу. В тот день отец не брал трубку, мы стали волноваться и я поехал смотреть, что с ним. Нашел его дома на полу, поднял и положил на диван, - вспоминает волгоградец.

На следующий день ситуация повторилась. Помимо прочего стало скакать давление, поднялся пульс и температура. Пенсионер не мог передвигаться, даже просто поднять руку. Молодой врач скорой помощи, который прибыл по вызову, сделал кардиограмму и, посмотрев результат, предложил госпитализацию, но пожилой мужчина категорически отказался.

- Потом стало хуже. Он стал заговариваться, динамика ухудшилась – и я снова вызвал скорую, - рассказывает Иван. - Почему-то врач не приняла во внимание его общее состояние, а зафиксировала ссадину на лбу, якобы есть подозрение на сотрясение. На этот раз я уговорил отца госпитализироваться, хотя он не хотел.

Пенсионера 22 апреля в больницу сопровождала гражданская жена, а сын приехал следом. Вскоре у женщины поднялось давление и ее отправили домой. Иван стал дожидаться результата в больнице. Через 4 часа ему выкатили на каталке отца, отдали выписку, в которой указали, что СГМ не подтвердилось. Как выяснилось, сделали за это время пенсионеру и КТ, не выявив в легких ничего плохого.

Шокированный происходящим родственник попросил позвать врача, чтобы он объяснил, что происходит. Однако мужчине в этой просьбе, по его словам, отказали, сославшись за занятость персонала. Тогда Ивану ничего не оставалось делать, как ехать домой. Он погрузил полуживого и почти голого отца, который стонал от боли, в свой легковой автомобиль и уехал.

- Я хочу придать эту ситуацию огласке, чтобы такого больше ни с кем не повторялось. Врачи не должны так себя вести. Страшно, что такие старики, судя по отношению, вообще никому не нужны. Я написал жалобу в комитет здравоохранения Волгоградской области. Прошу разобраться в происходящем, - сообщил Иван.

Информагентство обратилось за комментарием в комитет здравоохранения региона. В представленном ответе сообщается, что сыну пенсионера персонал больницы не отказывал в общении, а показаний для госпитализации мужчины на момент обращения якобы не было.

– Пациент доставлен в больницу СМП №25 бригадой скорой помощи, осмотрен специалистами, согласно порядку оказания медицинской помощи и федеральным клиническим рекомендациям, проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования, показаний для экстренной и неотложной госпитализации не было. Родственникам был разъяснен диагноз и тактика дальнейшего лечения и обследования, был выдан выписной эпикриз. Вопросов и жалоб со стороны сопровождающих не возникло, – говорится в ответе облздрава на редакционный запрос.

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что 23 апреля пенсионера в крайне тяжелом состоянии из дома госпитализировали в реанимацию все той же 25-й больницы.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.

Коллаж Алексея Костякова / ИА «Высота 102»