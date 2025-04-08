Сегодня Волгоградский областной суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу адвоката депутата облдумы Татьяны Распутиной на возбуждение в отношении неё уголовного дела. Как сообщает V102.RU, в итоге апелляционная инстанция изменила свое решение и поддержала районный суд, который ранее не усмотрел нарушений со стороны органов следствия.

- Постановление Светлоярского суда оставлено без изменения, - сообщили информагентству в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, что ранее материалы поступили в Волгоград из кассационного суда в Краснодаре, который в конце февраля постановил вернуть на новое рассмотрение материалы об уголовном преследовании депутата Татьяны Распутиной, которое ранее было прекращено. Решение в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции обжаловал заместитель прокурора Волгоградской области.

В отношении Татьяны Распутиной ранее на основании постановления прокурора было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ. Следствие полагает, что преступление Распутиной было совершено, когда она занимала должность главы Светлоярского района Волгоградской области.

По версии правоохранителей, будучи главой района она нарушила установленный порядок обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения при расселении граждан из аварийного жилого фонда. Действия главы района, как отмечается, привели к существенному нарушению прав муниципального образования в виде утраты двух жилых помещений, общей стоимостью 1 786 757, 20 рублей.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы