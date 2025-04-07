Бочаров объявил об увеличили выплаты участникам СВО до 1,7 млн рублей





Губернатор Волгоградской области 7 апреля в ходе выездного совещания на площадке «Юного ястреба» объявил об увеличении единовременной выплаты участникам СВО до 1,7 миллиона рублей.

– Принято решение о дополнительной поддержке жителей Волгоградской области, которые подписывают контракты с Министерством Обороны России и встают на защиту Отечества – таких людей, как мы видим, становится всё больше. Региональная единовременная выплата при подписании контракта с Минобороны России, назначенным на воинские должности в резервные подразделения, теперь будет увеличена до 1,7 млн рублей, – объявил губернатор.

Бочаров напомнил, что сегодня в регионе действует порядка 45 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

– Это единовременные и регулярные выплаты, льготы по оплате образовательных социальных, юридических, психологических услуг, мероприятия по социальной, медицинской, психологической реабилитации, региональная кадровая программа «Сталинградский призыв», а также помощь участникам СВО и членам их семей с профессиональной ориентацией, обучением, переобучением и трудоустройством, – отметил в ходе совещания Бочаров.

Кроме того, было принято решение о бесплатном зубопротезировании, которым теперь могут воспользоваться все участники специальной военной операции, проживающие в Волгоградской области. В ближайшее время депутаты Волгоградской областной думы рассмотрят предложения о бесплатной социальной реабилитации членов семей участников СВО, имеющих инвалидность, а также освобождения от транспортного налога членов семей погибших участников СВО.

Как уточняет ИА «Высота 102», единовременные выплаты в размере 1,7 млн рублей начинают действовать с сегодняшнего дня, 7 апреля.