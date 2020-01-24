Расследования 24.01.2020 08:18
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24.01.2020 08:18
Двух волгоградцев, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Эту информацию, сообщает ИА «Высота 102», распространил ТАСС.
Генерал был задержан ранее вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Дмитрий Ушаков и Виталий Семисотнов этапированы в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках дела в отношении генерала Музраева", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании Семисонтову и Ушакову меры пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера избирается на время проведения следствия.
Ушаков и Семисотнов были осуждены в 2018 году за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в декабре 2013 года они, разбив стекло, облили помещение магазина в Волгограде бензином и подожгли. Через два года они избили мужчину. Центральный суд Волгограда признал их виновными в совершении двух преступлений и приговорил Ушакова к пяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, а Семисотнова - к 5,5 года.
Напомним, ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Были установлены причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и Музраева.
Позднее обвинение было переквалифицировано, и генералу было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. 11 июня 2019 года суд отправил Музраева и Зубкова в СИЗО, вину фигуранты дела не признают, говорится в сообщении ТАСС.
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