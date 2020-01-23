«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасности





«Ростелеком» провел открытый урок по безопасной работе в интернете для учеников волгоградского «Кванториума», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Представитель национального цифрового провайдера Александр Галкин в увлекательной форме рассказал ребятам о типах киберпреступлений, мошенничестве в сети, угрозах личным данным. Основной акцент спикер сделал на способы защиты от рисков при работе с интернет-ресурсами. Участники урока обсудили тактику безопасного поведения онлайн и выстроили план действий при возможных угрозах в цифровой среде.

«Дети и подростки сегодня охвачены влиянием интернета, но мало кто из юных пользователей в достаточной степени информирован о рисках в сети и защищен от них. Задача взрослых – ввести детей в интернет-среду, научить грамотно использовать компьютер и мобильные устройства, вооружить знаниями об элементарных правилах интернет-безопасности. Миссия “Ростелекома” – не только разработка инновационных цифровых решений, продуктов, услуг, но и создание безопасного пространства, в том числе – для юных пользователей. Проведение занятий по интернет-безопасности – важная составляющая такой работы», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Чтобы закрепить знания, сотрудники «Ростелекома» провели для школьников викторину, на которой предложили ответить на десять вопросов по теме цифровой безопасности. В итоге самые внимательные и эрудированные участники урока получили призы от компании.

«Приобщая детей и подростков к прогрессивным технологиям, технике и программированию, мы закладываем основы будущего. Развитие этих сфер сегодня не обходится без интернет-пространства, поэтому важно, чтобы школьники чувствовали себя в нем защищенными. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку наших и реализацию собственных инициатив в совместной работе с подрастающим поколением. Занятия по кибер-безопасности уже стали традиционными и вызывают неизменный интерес наших воспитанников», – рассказал Юрий Моисеев, руководитель Детского технопарка «КванториумПолитех».

«Ростелеком» сотрудничает с волгоградским технопарком «КванториумПолитех» с момента его открытия. Специалисты национального цифрового оператора активно поддерживают мероприятия технопарка и проекты учащихся, выступают наставниками на открытых уроках и мастер-классах, а также организуют стажировки на объектах инфраструктуры компании.