«Мы тогда ничего не боялись»: 30 лет назад в Волгограде прошел первый массовый митинг против власти





Ровно 30 лет назад, 21 января 1990 года в Волгограде состоялся первый из череды последующих митингов против руководства обкома КПСС. Кипел не только город, к протестным акциям подключились и райцентры Волгоградской области – Дубовка, Камышин. Под шквал критики попал первый секретарь обкома КПРФ Владимир Калашников, которого вместе с другими членами бюро обкома жители обвиняли в злоупотреблении привилегиями. Самый крупный митинг, по воспоминаниям очевидцев тех событий, собрал на Центральной набережной около 30 тысяч человек. И уже 10 февраля свершилось все то, чего требовали митингующие – обком был распущен, выбрали новый состав руководящего органа. На гребне тех событий появились новые герои, новые люди, многие из которых впоследствии оказались у руля власти. Волгоградцы, которые хорошо помнят все, что тогда происходило в городе, и принимали активное участие в происходящем, рассказали, как все было тридцать лет тому назад.





Михаил Таранцов, экс-депутат Волгоградской областной думы: «Я тогда был первым секретарем Дзержинского райкома ВЛКСМ и членом партии. Сразу скажу – в митингах я не участвовал. Я был противником резких движений, действий деконструктивного характера и считал, что партия сама должна была пройти процесс самоочищения. Надо сказать, что и внутри партии были сторонники такой точки зрения. Тогда я знать этого не мог, а сейчас скажу – мы с Китаем тогда были на распутье и почти в одинаковом положении. Мы, как и они, понимали, что дальше так продолжаться не может, но, как выяснилось, пошли другим путем. Поэтому Китай сейчас имеет то, что имеет, ну и мы, соответственно, то, что имеем мы. Тогда ведь толчком к тем событиям, которые привели к массовым митингам в Волгограде, стала сущая мелочь по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Народ возмутило, что члены бюро обкома КПСС получили квартиры в доме по ул. Чуйкова, 37, хотя, как считали люди, они не имели на это право. А время было такое, все были вовлечены в политику, тем более, что в марте 1990 года предстояли выборы и в местные органы власти, и в Верховный Совет. Владимир Калашников, по моему мнению, был сильным управленцем, но он допустил ряд ошибок, которые признал слишком поздно. И вынужден был уйти в отставку, куда потом отправилось бюро обкома КПСС в полном составе. Но сегодня такая социальная несправедливость, как неправильное распределение квартир, и оторванность власти от народа кажутся детским садом по сравнению с тем, что мы видим сегодня».





Волгоградец Борис Пылин тридцать лет назад оказался в самом эпицентре тех событий. «В 1989 году я был избран народным депутатом СССР, а в Волгограде я вошел в организационный штаб. Хорошо помню 30-тысячный митинг на Центральной набережной – люди стояли плотно, плечом к плечу, на каждой ступени, а мы, кто выступал, были внизу, где обычно выступают артисты. Все хотели перемен, социальной справедливости, все были настроены решительно и не хотели прощать никакого отклонения от моральных норм, которые, как считали люди, допустили в обкоме КПСС. Тогда ведь не только из-за квартир сыр-бор начался, поводом послужили и так называемые элитные дачи на Латошинке, которые получали первые лица в коммунистической партии. Мы ездили туда, хорошо помню эти щитовые домики с кухонькой, двумя комнатушками, только у Владимира Ильича Калашникова был двухэтажный дом. Сейчас, конечно, хочется смеяться, но тогда это считалось роскошью. Потом мы добились того, чтобы на этом месте был построен санаторий для детишек с ослабленным здоровьем. Сегодня этого санатория уже нет, зато появились шикарные коттеджи и дворцы. Как говорится, боролись за одно, а получили – то же самое, только в более серьезных масштабах.

Но тогда казалось, что в наших силах изменить мир. Первый митинг прошел в политехническом институте – выступали студенты, преподаватели. Помню, к нам приезжал и Калашников, он тогда пытался обвинить меня, что я будто бы мечтаю занять его место и даже якобы ездил в ЦК, чтобы получить эту должность. Но на его обвинения он услышал громкое: «И правильно!». Тогда никто ничего не боялся. Потерять работу? Можно было перейти дорогу и устроиться на еще более лучшее место. Да, в магазинах не было колбасы, но была огромная надежда, что надо потерпеть, и все наладится. Колбаса появилась, но мы, начав двигаться вперед, так и не достигли того, чего хотели.

Сожаления по поводу того, что случилось 30 лет назад, я никакого не испытываю. И от КПСС, и от обкома шла масса дебилизма. Но есть чувство глубокого разочарования тем, что произошло потом. Мы не смогли воспользоваться тем, что сами же и завоевали. И как последствие этого мы имеем такие выборы, какие есть у нас».





Михаил Миронович Харитонов, народный депутат РСФСР 1990-1995 годов: «В те годы я работал первым секретарем Камышинского горкома КПСС. Митинги против Владимира Калашникова я не поддерживал. Да, в КПСС были проблемы, но с ними партия вполне могла справиться сама. Владимир Ильич Калашников был человеком дела, государственником, он много помогал людям, решал их проблемы».