Политика

«Мы тогда ничего не боялись»: 30 лет назад в Волгограде прошел первый массовый митинг против власти

Политика 21.01.2020 19:21
31
21.01.2020 19:21


Ровно 30 лет назад, 21 января 1990 года в Волгограде состоялся первый из череды последующих митингов против руководства обкома КПСС. Кипел не только город, к протестным акциям подключились и райцентры Волгоградской области – Дубовка, Камышин. Под шквал критики попал первый секретарь обкома КПРФ Владимир Калашников, которого вместе с другими членами бюро обкома жители обвиняли в злоупотреблении привилегиями. Самый крупный митинг, по воспоминаниям очевидцев тех событий, собрал на Центральной набережной около 30 тысяч человек. И уже 10 февраля свершилось все то, чего требовали митингующие – обком был распущен, выбрали новый состав руководящего органа. На гребне тех событий появились новые герои, новые люди, многие из которых  впоследствии оказались у руля власти. Волгоградцы, которые хорошо помнят все, что тогда происходило в городе, и принимали активное участие в происходящем, рассказали, как все было тридцать лет тому назад.

Михаил Таранцов, экс-депутат Волгоградской областной думы: «Я тогда был первым секретарем Дзержинского райкома ВЛКСМ и членом партии. Сразу скажу – в митингах я не участвовал. Я был противником резких движений, действий деконструктивного характера и считал, что партия сама должна была пройти процесс самоочищения. Надо сказать, что и внутри партии были сторонники такой точки зрения. Тогда я знать этого не мог, а сейчас скажу – мы с Китаем тогда были на распутье и почти в одинаковом положении. Мы, как и они,  понимали, что дальше так продолжаться не может, но, как выяснилось, пошли другим путем. Поэтому Китай сейчас имеет то, что имеет, ну и мы, соответственно, то, что имеем мы. Тогда ведь толчком к тем событиям, которые привели к массовым митингам в Волгограде, стала сущая мелочь по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Народ возмутило, что члены бюро обкома КПСС получили квартиры в доме по ул. Чуйкова, 37, хотя, как считали люди, они не имели на это право. А время было такое, все были вовлечены в политику, тем более, что в марте 1990 года предстояли выборы и в местные органы власти, и в Верховный Совет. Владимир Калашников, по моему мнению, был сильным управленцем, но он допустил ряд ошибок, которые признал слишком поздно. И вынужден был уйти в отставку, куда потом отправилось бюро обкома КПСС в полном составе. Но сегодня такая социальная несправедливость, как неправильное распределение квартир, и оторванность власти от народа кажутся детским садом по сравнению с тем, что мы видим сегодня».

Волгоградец Борис Пылин тридцать лет назад оказался в самом эпицентре тех событий. «В 1989 году я был избран народным депутатом СССР, а в Волгограде я вошел в организационный штаб. Хорошо помню 30-тысячный митинг на Центральной набережной – люди стояли плотно, плечом к плечу, на каждой ступени, а мы, кто выступал, были внизу, где обычно выступают артисты. Все хотели перемен, социальной справедливости, все были настроены решительно и не хотели прощать никакого отклонения от моральных норм, которые, как считали люди, допустили в обкоме КПСС. Тогда ведь не только из-за квартир сыр-бор начался, поводом послужили и так называемые элитные дачи на Латошинке, которые получали первые лица в коммунистической партии. Мы ездили туда, хорошо помню эти щитовые домики с кухонькой, двумя комнатушками, только у Владимира Ильича Калашникова был двухэтажный дом. Сейчас, конечно, хочется смеяться, но тогда это считалось роскошью. Потом мы добились того, чтобы на этом месте был построен санаторий для детишек с ослабленным здоровьем. Сегодня этого санатория уже нет, зато появились шикарные коттеджи и дворцы. Как говорится, боролись за одно, а получили – то же самое, только в более серьезных масштабах. 
Но тогда казалось, что в наших силах изменить мир. Первый митинг прошел в политехническом институте – выступали студенты, преподаватели. Помню, к нам приезжал и Калашников, он тогда пытался обвинить меня, что я будто бы мечтаю занять его место и даже якобы ездил в ЦК, чтобы получить эту должность. Но на его обвинения он услышал громкое: «И правильно!». Тогда никто ничего не боялся. Потерять работу? Можно было перейти дорогу и устроиться на еще более лучшее место. Да, в магазинах не было колбасы, но была огромная надежда, что надо потерпеть, и все наладится. Колбаса появилась, но мы, начав двигаться вперед, так и не достигли того, чего хотели. 
Сожаления по поводу того, что случилось 30 лет назад, я никакого не испытываю. И от КПСС, и от обкома шла масса дебилизма. Но есть чувство глубокого разочарования тем, что произошло потом. Мы не смогли воспользоваться тем, что сами же и завоевали. И как последствие этого мы имеем такие выборы, какие есть у нас». 

Михаил Миронович Харитонов, народный депутат РСФСР 1990-1995 годов: «В те годы я работал первым секретарем Камышинского горкома КПСС. Митинги против Владимира Калашникова я не поддерживал. Да, в КПСС были проблемы, но с ними партия вполне могла справиться сама. Владимир Ильич Калашников был человеком дела, государственником, он много помогал людям, решал их проблемы». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Политика
18.01.2020 12:39
Политика 18.01.2020 12:39
13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.01.2020 08:48
Политика 18.01.2020 08:48
1 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 17:24
Политика 17.01.2020 17:24
44 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 13:56
Политика 17.01.2020 13:56
9 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 13:20
Политика 17.01.2020 13:20
4 Обсудить

0
Далее
Политика
16.01.2020 16:44
Политика 16.01.2020 16:44
19 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 19:27
Политика 15.01.2020 19:27
11 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 17:47
Политика 15.01.2020 17:47
12 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 16:05
Политика 15.01.2020 16:05
26 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 15:57
Политика 15.01.2020 15:57
10 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 10:10
Политика 15.01.2020 10:10
13 Обсудить

0
Далее
Политика
14.01.2020 16:27
Политика 14.01.2020 16:27
35 Обсудить

0
Далее
Политика
12.01.2020 14:02
Политика 12.01.2020 14:02
7 Обсудить

0
Далее
Политика
31.12.2019 18:07
Политика 31.12.2019 18:07
6 Обсудить

0
Далее
Политика
31.12.2019 12:44
Политика 31.12.2019 12:44
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:45
В Волгограде заживо сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
19:21
«Мы тогда ничего не боялись»: 30 лет назад в Волгограде прошел первый массовый митинг против властиСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режимаСмотреть фотографии
17:45
Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»Смотреть фотографии
17:06
Дороги Волгоградской области покроются льдомСмотреть фотографии
16:39
Нешуточно промежуточно: ученые поделились результатами работы над проектом ГТС в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
15:24
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связиСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде легковушка пролетела десятки метров и приземлилась в оврагеСмотреть фотографии
13:58
В Волжском назвали дату образования новых пробок на мосту ГЭССмотреть фотографии
13:34
Остался Щур: бывшие депутаты гордумы Волгограда почти дочитали тома своего уголовного делаСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде двое бизнесменов погасят 9 миллионов рублей ущерба от налогового преступленияСмотреть фотографии
12:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катаниюСмотреть фотографии
12:23
Ищут пять дней: под Волгоградом пропал подводный охотник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Волгоградка потратила больше 1 миллиона рублей на спасение "американского жениха"Смотреть фотографии
11:34
Нового директора Волгоградского музтеатра нашли в школе искусствСмотреть фотографии
10:41
Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:39
В Волгограде бородатые кавказцы обчистили салон сотовой связиСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области подорожал проезд в пригородных автобусахСмотреть фотографии
09:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»Смотреть фотографии
08:58
В Волгограде странная женщина напугала водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциалаСмотреть фотографии
17:06
На Приволжской железной дороге погибли 18 человекСмотреть фотографии
16:32
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациентаСмотреть фотографии
16:23
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"Смотреть фотографии
15:50
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотикахСмотреть фотографии
15:27
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купелиСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 