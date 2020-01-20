В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиник

Здравоохранение 20.01.2020 16:15
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20.01.2020 16:15
И.о. министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о старте эксперимента по оказанию медпомощи пожилым на дому с привлечением частных медорганизаций. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Министр провел совещание о ходе реализации постановления Правительства России от 27 декабря 2019 года № 1915 "О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше". Согласно этому документу, в 2020-2024 годах частным медицинским организациям предоставлена возможность оказывать гражданам указанного возраста медико-социальные услуги. Оплата услуг частных медицинских организаций будет производиться за счет межбюджетных трансфертов (не за счет средств обязательного медицинского страхования).
Максим Топилин пояснил, что вовлечение частных медицинских организаций в эту работу связано с пониманием того, что на государственные медицинские учреждения уже возложена большая нагрузка и нецелесообразно направлять на новую задачу финансовые ресурсы, имеющиеся в системе обязательного медицинского страхования и в бюджетах регионов.
И.о. министра сообщил, что «в эксперименте участвуют только те регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами». Он добавил, что выделяемые на эксперимент средства, а это 1,9 млрд рублей в текущем году, являются дополнительными к тем объемам, которые предусмотрены на развитие системы долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография».
«Задача заключается в том, чтобы с привлечением частных медицинских организаций, которые работают в этих регионах, улучшить медицинское обслуживание маломобильных пожилых граждан в рамках системы долговременного ухода», – подчеркнул Максим Топилин.
«Речь идет о выполнении назначенных врачом медицинской организации манипуляций, первичных манипуляций, связанных с исследованиями, наблюдении за состоянием здоровья, содействии в получении лекарственных препаратов, – рассказал и.о. министра, – Это то, что пожилой человек, функции которого ограничены, не может сделать самостоятельно».
«Мы говорим о предоставлении медицинских услуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности, – добавил Максим Топилин. – И это не замещение той работы, которую государственные медицинские учреждения проводят в рамках обязательного медицинского страхования».
Он сообщил, что до 1 марта регионы должны провести все процедуры по отбору частных медицинских организаций.
Добавим, в проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году участвуют 18 регионов: Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, республики Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, г. Москва.
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