В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотиках





В Волгоградской области семеро учащихся местного колледжа осуждены за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в конце августа 2017 года через интернет неизвестный предложил троим жителям Волжского «легкий заработок» - заниматься раскладкой наркотических средств на территории города. Парни согласились и привлекли к этому делу еще четверых своих приятелей. Молодые люди через короткие сообщения получали от так называемого координатора информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков, которую должны были фасовать и раскладывать дозы запрещенного средства уже в свои тайники, о расположении которых сообщать «работодателю». 9 октября 2018 года осужденные по наводке забрали с территории Красноармейского района Волгограда более 300 граммов синтетического наркотического средства, которое перевезли в Волжский, где в гараже попытались его расфасовать. Но этого им не дали сделать сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка МВД.

Приговором суда четверо сообщников, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, приговорены к 4 годам колонии общего режима. Остальным фигурантам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 7 с половиной лет, отбывать которые они будут в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой города Волжского.



