В Волгоградской области рухнуло жилищное строительство





В Волгоградской области за пять лет темпы жилищного строительства сократились в два раза. Такие данные приводит Волгоградстат в статистическом сборнике за 2018 год.

Так, если в 2014 году в регионе были введены в действие 1115 тыс.кв. метров жилых домов, то в 2015 году этот показатель снизился уже до 911 тысяч кв.м. Однако в 2016 году темпы жилищного строительства замедлились еще больше – было построено всего 754 тыс. кв.м. В 2017 году жилья построили немногим меньше – 727,6 тыс. кв.м. В 2018 году ввели в действие лишь 610,2 тысячи кв.м. Однако по итогам 2019 года ситуация обещает быть еще хуже. Так, по данным Волгоградстата, за январь-ноябрь 2019 года в регионе были введены в действие жилые дома общей площадью 271,4 тыс. квадратных метров.



