Расследования

В Волгограде ребенок закладчика экстази жил в квартире с килограммами наркотиков

Расследования 14.01.2020 09:39
2
14.01.2020 09:39


Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой  поддержке бойцов спецподразделения «Гром» с поличным задержали двух волгоградцев, подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков. Оба подозреваемых – 26-летние неработающие жители Кировского и Советского районов – сознались в содеянном, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В момент задержания, а также в результате осмотра квартиры одного из задержанных, в которой он проживал вместе с супругой и малолетним ребенком, оперативники обнаружили и изъяли более 3,6 кг мефедрона, 300 гр. гашиша  и 600 гр. различных психотропных веществ (ЛСД, экстази). Часть изъятого уже была расфасована и приготовлена для сбыта.
Как выяснилось, оба подозреваемых на протяжении года выполняли функции, как расфасовщиков, так и закладчиков оптовых и мелких партий наркотических средств на территории Советского и Кировского районов Волгограда. Оперативникам удалось задержать еще одного курьера. 32-летний волгоградец делал тайники-закладки мелких партий сильнодействующих наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ,  ч.5 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные арестованы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.01.2020 13:00
Расследования 15.01.2020 13:00
5 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.01.2020 15:24
Расследования 14.01.2020 15:24
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.01.2020 13:11
Расследования 14.01.2020 13:11
1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.01.2020 11:53
Расследования 14.01.2020 11:53
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.01.2020 17:15
Расследования 13.01.2020 17:15
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.01.2020 14:50
Расследования 13.01.2020 14:50
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.01.2020 18:55
Расследования 12.01.2020 18:55
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.01.2020 10:59
Расследования 11.01.2020 10:59
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.01.2020 11:45
Расследования 10.01.2020 11:45
8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.01.2020 16:37
Расследования 09.01.2020 16:37
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.01.2020 16:10
Расследования 09.01.2020 16:10
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.01.2020 15:58
Расследования 09.01.2020 15:58
7 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.01.2020 13:02
Расследования 09.01.2020 13:02
2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области появятся два новых кладбищаСмотреть фотографии
15:22
«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедомСмотреть фотографии
14:37
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые мерыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурсаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропалСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Здесь ели мэры и боксеры: в Волгограде от популярного кафе остался один «скелет»Смотреть фотографии
10:10
Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составеСмотреть фотографии
09:55
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП ВолгоградаСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительствоСмотреть фотографии
20:30
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых автоСмотреть фотографии
17:21
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музееСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:24
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
15:20
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со СлуцкимСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажиСмотреть фотографии
13:25
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центровСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиковСмотреть фотографии
10:50
Как экс-депутат сдал ФСБ бывшего вице-мэра Волгограда: подробности из зала суда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 