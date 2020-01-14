В Волгограде ребенок закладчика экстази жил в квартире с килограммами наркотиков

Расследования 14.01.2020 09:39
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14.01.2020 09:39
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» с поличным задержали двух волгоградцев, подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков. Оба подозреваемых – 26-летние неработающие жители Кировского и Советского районов – сознались в содеянном, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В момент задержания, а также в результате осмотра квартиры одного из задержанных, в которой он проживал вместе с супругой и малолетним ребенком, оперативники обнаружили и изъяли более 3,6 кг мефедрона, 300 гр. гашиша и 600 гр. различных психотропных веществ (ЛСД, экстази). Часть изъятого уже была расфасована и приготовлена для сбыта.
Как выяснилось, оба подозреваемых на протяжении года выполняли функции, как расфасовщиков, так и закладчиков оптовых и мелких партий наркотических средств на территории Советского и Кировского районов Волгограда. Оперативникам удалось задержать еще одного курьера. 32-летний волгоградец делал тайники-закладки мелких партий сильнодействующих наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.5 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные арестованы.
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