Снесло угол дома: что известно о взрыве в жилом МКД Петрова Вала

11 декабря во второй половине дня в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области прогремел взрыв. В многоквартирном доме по улице Ленина, по предварительным данным, взорвался газ. Пострадали 4 человека – трое взрослых и ребенок, 48 жильцов эвакуировали.

Вся имеющаяся на данный момент информация о ЧП, официальные комментарии и реакции властей – в материале ИА «Высота 102».

Примчались пожарные и скорая

Первые сообщения о происшествии в Петрове Вале стали появляться в местных пабликах во второй половине дня.

- Что за непонятный хлопок был? Даже дом затрясло. Через мин 5 кто-то с мигалками поехал…, – примерно около 15:30 мск стали писать в чатах жители Петрова Вала.

Вскоре появились и первые фотографии, на которых видно, что в кирпичной четырехэтажке в угловом подъезде взрывной волной снесло целую квартиру. Произошло обрушение перекрытий и крыши.





Предварительная версия ЧП

В 15.50 мск происшествие в Петрове Вале прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

–По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования, – сказал глава региона. – По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших –трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь – все доставляются в медучреждения города Камышина.

По его словам, на месте находится глава муниципального образования, работают оперативные службы. Возгорания нет.

Андрей Бочаров также сообщил, что в результате происшествия на ул. Ленина произошло частичное разрушение многоквартирного дома.

Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также он дал поручение провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация.

Спасли из-под завалов





В ГУ МЧС России по Волгоградской области вскоре также сообщили, что основная версия ЧП – взрыв бытового газа.

– В городе Петров Вал произошел взрыв бытового газа на 4 этаже жилого дома, площадь разрушения - 90 квадратов. По предварительной информации, пострадали 4 человека, – заявили в оперативном ведомстве.

Из-под завалов сотрудники МЧС спасли мужчину. Еще 48 жильцов МКД были эвакуированы в пункт временного размещения.

В ликвидации последствий взрыва задействованы 29 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту ЧП в четырехэтажке в Петрове Вале возбуждено уголовное дело.





– Сегодня около 15 часов в одной из квартир дома № 66 по улице Ленина в городе Петров Вал произошёл хлопок, предположительно связанный с разгерметизацией бытового газа. Взрывной волной частично обрушены межквартирные перекрытия, – сообщили в следственном управлении.

На данный момент известно, что в квартире, где произошло ЧП, на момент происшествия никто не проживал.

– Среди пострадавших – соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошёл резкий выброс газа, – сообщили в СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Камышину СУ СК России по Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс первоочередных следственных действий и экспертиз, направленных на установление причин произошедшего.

В прокуратуре Волгоградской области одновременно начали проверку в связи с происшествием в Петрове Вале. На место ЧП для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель городского прокурора Николай Ларионов.





Состояние пострадавших

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва газа. Это две женщины 80 и 60 лет, 58-летний мужчина и 6-летняя девочка.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что трое взрослых госпитализированы в Камышинскую центральную городскую больницу. Двое находятся в реанимации. Врачи борются за жизнь 80-летней пострадавшей.

– Женщина 1945 г.р. госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние медики оценивают как тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти жизнь, – сообщили в облздраве. – Для динамического наблюдения в реанимацию переведен мужчина 1967 г.р. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В травматологическом отделении находится 60-летняя женщина. Ее состояние оценивают также как средней степени тяжести. 6-летняя девочка, которая также получила травмы, направлена на лечение в детское хирургическое отделение Камышинской детской больницы. Состояние ребенка - средней степени тяжести.

Жильцов двух подъездов впустили в квартиры





Около 18.30 администрация Волгоградской области сообщила о том, что жильцы двух подъездов пострадавшего в Петрове Вал дома вернулись в квартиры. По данным чиновников, в их квартиры продолжают подаваться коммунальные ресурсы.

– Что касается подъезда, в котором случился инцидент, то эта часть здания отключена от коммунальных ресурсов – здесь продолжаются работы оперативных и специализированных служб. Жильцам данных 12-ти квартир предложены места в ПВР. На текущий момент этой помощью воспользовался один человек, остальные находятся у родственников и знакомых, – уточняют в обладмине.

Ситуация остается на личном контроле губернатора Бочарова.

Фото: Реальный Петров Вал / vk.com, ГУ МЧС России по Волгоградской области