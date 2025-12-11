



В Тракторозаводском районе Волгограда оглашён приговор 33-летнему местному жителю Аязу Багирову. Мужчина с садистскими наклонностями регулярно избивал собственных детей.

- Обвиняемый является родным отцом девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Начиная с января 2023 года и на протяжении более двух лет, он систематически подвергал детей физическому и психологическому насилию. Мужчина регулярно наносил им множественные побои руками, ногами и различными предметами, унижал, угрозами подавлял волю и создавал у потерпевших состояние постоянного страха и беспомощности, - сообщили в Следкоме.

Об адской жизни школьников правоохранителям стало известно почему-то не от педагогов, а от медиков. Один из детей после очередного избиения обратился в больницу, где врачи оказались шокированы травмами и обратились в полицию.

Узнав о том, что против него начато расследование, распускавший руки отец вдруг растерял смелость и попытался удариться в бега, однако был задержан на границе.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Дополнительно пояснил, что в отношении всех шестерых детей он лишен родительских прав, - рассказали в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда мужчина признан виновным в истязании малолетних детей и нарушении родительских обязанностей. Ближайшие шесть лет садист теперь проведёт в тюрьме. Кроме того, в пользу детей ему предстоит выплатить 250 тыс. рублей, а также штраф в размере 90 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.