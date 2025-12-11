Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области полицейские продолжают проверку, организованную после отравления кислотой пятерых лошадей в конном клубе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области 11 декабря, на территории клуба сотрудниками были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

– В настоящий момент с места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз и исследований, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – говорится в официальном сообщении Главка волгоградской полиции.

Одновременно полицейские заявляют о том, что к бесчеловечному преступлению, в результате которого лошади оказались на грани выживания, может быть причастен человек, который весной 2025 года убил двух лошадей в том же клубе.

– Рассматривается вопрос о совершении противоправных действий лицом, причастным к ранее совершенному преступлению в отношении владельца конюшни, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД. – Ход проверки взят на личный контроль начальника Управления МВД России по городу Волжскому полковника полиции Александра Числова.





Накануне в клубе «У озера», где сотрудники выхаживают лошадей после ночного покушения 6 декабря, побывали корреспонденты ИА «Высота 102». Работники полагают, что злоумышленник мог действовать в собственных интересах, пытаясь выдавить их как конкурентов – тот, на кого пали подозрения в конном клубе, по словам волжан, как и они занимаеется организацией конных прогулок.

Напомним, преступление было зафиксировано камерой уличного наблюдения – неизвестный попал в объектив со спины.