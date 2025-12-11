Расследования

Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под Волгоградом

Расследования 11.12.2025 18:15
0
11.12.2025 18:15


В городе Волжском Волгоградской области полицейские продолжают проверку, организованную после отравления кислотой пятерых лошадей в конном клубе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области 11 декабря, на территории клуба сотрудниками были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. 

– В настоящий момент с места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз и исследований, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – говорится в официальном сообщении Главка волгоградской полиции.

Одновременно полицейские заявляют о том, что к бесчеловечному преступлению, в результате которого лошади оказались на грани выживания, может быть причастен человек, который весной 2025 года убил двух лошадей в том же клубе. 

– Рассматривается вопрос о совершении противоправных действий лицом, причастным к ранее совершенному преступлению в отношении владельца конюшни, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД. – Ход проверки взят на личный контроль начальника Управления МВД России по городу Волжскому полковника полиции Александра Числова.


Накануне в клубе «У озера», где сотрудники выхаживают лошадей после ночного покушения 6 декабря, побывали корреспонденты ИА «Высота 102». Работники полагают, что злоумышленник мог действовать в собственных интересах, пытаясь выдавить их как конкурентов – тот, на кого пали подозрения в конном клубе, по словам волжан, как и они занимаеется организацией конных прогулок.  

Напомним, преступление было зафиксировано камерой уличного наблюдения – неизвестный  попал в объектив со спины.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.12.2025 18:41
Расследования 11.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:15
Расследования 11.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:47
Расследования 11.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:03
Расследования 11.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 14:11
Расследования 11.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 13:02
Расследования 11.12.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 11:53
Расследования 11.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 15:40
Расследования 10.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 14:28
Расследования 10.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 11:12
Расследования 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 10:59
Расследования 10.12.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 21:33
Расследования 09.12.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:37
Расследования 09.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:00
Расследования 09.12.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 19:15
Расследования 09.12.2025 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:53
«Половинчатые решения не принимаются»: визит Александра Гуцана в Волгоград – чего потребовал ГенпрокурорСмотреть фотографии
20:28
В хуторе под Волгоградом увековечили память шестерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
19:43
В Дзержинском районе Волгограда из-за аварии частный сектор остался без газаСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домойСмотреть фотографии
18:41
Снесло угол дома: что известно о взрыве в жилом МКД Петрова ВалаСмотреть фотографии
18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
16:22
МЧС опубликовало первые фото с места взрыва в Петровом ВалеСмотреть фотографии
16:03
Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров ВалеСмотреть фотографии
16:01
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:29
Депутаты Волгоградской облдумы выпьют воды на миллионСмотреть фотографии
14:11
Дело о побоях возбудили после нападения на контролера энергосбыта в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В новый год без хлопот: волгоградцам предложили оплатить ЖКУ в декабреСмотреть фотографии
13:02
Рагим Шыхалиев не смог оспорить 9-летний срок за смерть студентов ВолгГТУ в ДТПСмотреть фотографии
13:02
250 обращений поступило от волгоградцев Генпрокурору РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
214 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцы стали заранее составлять списки подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:06
Александр Гуцан почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 33-летнего отца-садиста осудили за избиение собственных детейСмотреть фотографии
11:22
Генпрокурор России прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Бесправный водитель «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде «Концессии» следят за сбросом загрязненных стоков коммерсантамиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде ищут водителей на зарплату до 280 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
«Даже MAX лежит»: волгоградцы массово жалуются на неработающие мессенджеры и интернетСмотреть фотографии
09:48
Учёные РАН предупредили волгоградцев о 6-балльном геоудареСмотреть фотографии
 