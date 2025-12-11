Расследования

Рагим Шыхалиев не смог оспорить 9-летний срок за смерть студентов ВолгГТУ в ДТП

Расследования 11.12.2025 13:02
В Краснодаре Четвёртый кассационный суд рассмотрел жалобу защиты Рагима Шыхалиева на приговор. Мужчина пытался добиться пересмотра 9-летнего срока, назначенного ему за гибель двоих студентов ВолгГТУ.

- Кассационный суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, подтвердил законность решений нижестоящих судов и оставил приговор без изменений, отказав в удовлетворении жалобы, - сообщили в пресс-службе судебного органа.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала об этом жутком ДТП. Авария произошла в Волгограде 30 сентября 2023 года на пересечении ул. Продольной и Римского-Корсакова. Около 3 часов ночи Шыхалиев, находясь за рулём Mercedes-Benz, разогнался до скорости более 108 км/ч. Пытаясь проскочить на запрещающий сигнал светофора он влетел в автомобиль Kaiyi Е5. В результате аварии находившиеся внутри 19-летние студенты скончались на месте.

После случившегося Шыхалиев скрылся с места столкновения. При этом во время судебного процесса удалось установить, что у водителя Mercedes была возможность затормозить, но он этого не сделал.

Отметим, приговором Дзержинского районного суда Волгограда лихач признан виновным. Ему было назначено наказание в виде 9 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запрещено в течение двух лет управлять автомобилем. Данный приговор был оспорен защитой сначала в Волгоградском областном суде, а затем и в Четвёртом кассационном суде в Краснодаре. Все инстанции подтвердили законность наказания.

