Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров Вале

Расследования 11.12.2025 16:03
11.12.2025 16:03


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь жильцам многоквартирного дома в городе Петров Вал, в котором 11 декабря, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.  

Как ранее сообщило информагентство, ЧП произошло на ул. Ленина в Петров Вале. 

– Губернатор Андрей Бочаров поручил профильным заместителям, а также руководителям органов исполвласти совместно с руководством муниципального образования в связи с инцидентом, произошедшим на ул. Ленина в городе Петров Вал Камышинского района и повлекшим частичное разрушение многоквартирного дома, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, – говорится в официальном заявлении администрации региона. 

Совместно со спасателями профильные службы проведут обследование конструкций дома. По поручению Андрея Бочарова идет работа по развертыванию пункта временного размещения.

Фото: Mash/t.me

