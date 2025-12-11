Бочаров поручил оказать помощь жильцам МКД после взрыва в Петров Вале

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь жильцам многоквартирного дома в городе Петров Вал, в котором 11 декабря, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

Как ранее сообщило информагентство, ЧП произошло на ул. Ленина в Петров Вале.

– Губернатор Андрей Бочаров поручил профильным заместителям, а также руководителям органов исполвласти совместно с руководством муниципального образования в связи с инцидентом, произошедшим на ул. Ленина в городе Петров Вал Камышинского района и повлекшим частичное разрушение многоквартирного дома, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, – говорится в официальном заявлении администрации региона.

Совместно со спасателями профильные службы проведут обследование конструкций дома. По поручению Андрея Бочарова идет работа по развертыванию пункта временного размещения.

Фото: Mash/t.me