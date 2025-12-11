Расследования

Дело о побоях возбудили после нападения на контролера энергосбыта в Волгограде

Расследования 11.12.2025 14:11
Полиция возбудила уголовное дело о побоях после нападения на контролера «Волгоградэнергосбыта» жильца одной из проверяемых квартир.

- Дознавателем отдела полиции Ворошиловского района по результатам изучения материалов доследственной проверки принято процессуальное решение о возбуждении  уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, - сообщили сегодня, 11 декабря, в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по факту. О задержании нападавшего пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудник энергоснабжающей организации оказался в больнице после избиения хозяином одной из квартир, в которую пришел 9 декабря с проверкой. Происшествие случилось в доме №1 по ул. Череповецкой в Ворошиловском районе в ходе мероприятия по проверке должников.

Агрессивный мужчина избил, а потом попытался скинуть с лестницы сотрудника энергосбыта. 

- При проверке электрощита одной из квартир, ранее отключенной от электроснабжении в связи с образовавшейся задолженностью по уплате за коммунальный ресурс, самовольно подключившейся 57-летний жилец квартиры нанес работнику компании множественные удары руками и ногами, а также попытался сбросить его с лестницы, - рассказали в свою очередь в Главке.

Пострадавший сотрудник обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного ОВД.

