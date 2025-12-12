Расследования

Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под Волгоградом

Расследования 12.12.2025 06:23
0
12.12.2025 06:23


Главе СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств происшествия в Камышинском районе. Напомним, накануне в одной из квартир дома по улице Ленина в городе Петров Вал произошел взрыв, предположительно, связанный с разгерметизацией бытового газа. Взрывной волной частично обрушены межквартирные перекрытия. Пострадали четверо человек.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее V102.RU подробно сообщало о том, что произошло под Волгоградом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.12.2025 06:23
Расследования 12.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:41
Расследования 11.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:15
Расследования 11.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:47
Расследования 11.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:03
Расследования 11.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 14:11
Расследования 11.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 13:02
Расследования 11.12.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 11:53
Расследования 11.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 15:40
Расследования 10.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 14:28
Расследования 10.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 11:12
Расследования 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 10:59
Расследования 10.12.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 21:33
Расследования 09.12.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:37
Расследования 09.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:00
Расследования 09.12.2025 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
10:04
В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанцииСмотреть фотографии
09:41
Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧССмотреть фотографии
09:06
В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотовСмотреть фотографии
09:00
Конец года для инвестора: что важно успеть в декабреСмотреть фотографии
08:34
Новые составы ТИК в Волгоградской области формируют к выборам в ГосдумуСмотреть фотографии
08:01
Ночь без атак БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Пострадавший от взрыва газа дом под Волгоградом обследуют 12 декабряСмотреть фотографии
07:21
Росавиация открыла небо над Волгоградом и областьюСмотреть фотографии
07:14
Волгоградцам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%Смотреть фотографии
06:45
9-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:03
Дмитрий Парфенов проведет первую тренировку «Ротора» 9 январяСмотреть фотографии
05:43
В Волгограде из-за угрозы БПЛА закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:54
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде речники пожаловались генпрокурору на обмелевший Волго-Донской каналСмотреть фотографии
20:53
«Половинчатые решения не принимаются»: визит Александра Гуцана в Волгоград – чего потребовал ГенпрокурорСмотреть фотографии
20:28
В хуторе под Волгоградом увековечили память шестерых погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
19:43
В Дзержинском районе Волгограда из-за аварии частный сектор остался без газаСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом часть жильцов пострадавшего от взрыва МКД пустили домойСмотреть фотографии
18:41
Снесло угол дома: что известно о взрыве в жилом МКД Петрова ВалаСмотреть фотографии
18:15
Полиция нашла вещдоки на месте отравления лошадей кислотой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:38
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Двое доставлены в реанимацию после взрыва в Петрове Вале под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:47
СК озвучил версию ЧП со взрывом газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в городе Петров ВалеСмотреть фотографии
16:30
В Петровом Вале после взрыва в МКД из-под завалов спасли мужчинуСмотреть фотографии
 