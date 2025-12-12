Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под Волгоградом

Главе СК России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств происшествия в Камышинском районе. Напомним, накануне в одной из квартир дома по улице Ленина в городе Петров Вал произошел взрыв, предположительно, связанный с разгерметизацией бытового газа. Взрывной волной частично обрушены межквартирные перекрытия. Пострадали четверо человек.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить о ходе расследования уголовного дела.
