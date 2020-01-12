В центре Волгограда УК почистила снег вместе с асфальтом

Общество 12.01.2020 20:12
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12.01.2020 20:12
Жители домов №7 и 9 по ул. Землянского в Центральном районе Волгограда потрясены последствиями уборки снега в их дворе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, по двору проехал трактор, который собрал снег.
Правда, вместе с асфальтом. «У нас и так дороги были разбитые, сейчас они стали еще ужаснее – трактор местами вырывал целые куски асфальта. Зачем нам такая уборка?», - негодуют волгоградцы.
По их словам, к работе управляющей компании Центрального района у них и раньше было немало претензий. Но произошедшее стало последней каплей. Жители намерены требовать от коммунальщиков восстановить дорожное покрытие во дворе.
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