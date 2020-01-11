Расследования

В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника

Расследования 11.01.2020 10:59
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11.01.2020 10:59


Дзержинский районный суд отправил 51-летнего жителя в Волгограда в колонию-поселение на 10 месяцев за то, что он сжег машину гражданского мужа экс-супруги. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 3 декабря прошлого года Александр Мамедов пришёл к дому своей бывшей жены, где увидел автомобиль ее  сожителя. Нетрезвый ревнивец  стал ждать, когда соперник выйдет из подъезда, чтобы выяснить с ним отношения.  Не дождавшись своего оппонента, он отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 5 литров бензина. Вернувшись к дому бывшей супруги, Мамедов облил им  капот автомобиля и поджёг иномарку, после чего с места совершения преступления скрылся.  Владельцу автомобиля – матери сожителя экс-супруги -  был  причинен  ущерб в размере 467 800 руб.  Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции счел его  законным и обоснованным.

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