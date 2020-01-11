В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника

Расследования 11.01.2020 10:59
1
11.01.2020 10:59
Дзержинский районный суд отправил 51-летнего жителя в Волгограда в колонию-поселение на 10 месяцев за то, что он сжег машину гражданского мужа экс-супруги. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 3 декабря прошлого года Александр Мамедов пришёл к дому своей бывшей жены, где увидел автомобиль ее сожителя. Нетрезвый ревнивец стал ждать, когда соперник выйдет из подъезда, чтобы выяснить с ним отношения. Не дождавшись своего оппонента, он отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 5 литров бензина. Вернувшись к дому бывшей супруги, Мамедов облил им капот автомобиля и поджёг иномарку, после чего с места совершения преступления скрылся. Владельцу автомобиля – матери сожителя экс-супруги - был причинен ущерб в размере 467 800 руб. Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции счел его законным и обоснованным.
Реклама
«Убил пешехода и сжег машину»: в Волгоградской области задержали сбежавшего после смертельного ДТП водителя10.01.2020 11:45
Расследования 10.01.2020 11:45
Банда автомошенников идет под суд за инсценировку 79 ДТП в Волгограде и Подмосковье09.01.2020 16:37
Расследования 09.01.2020 16:37
Четверо жителей Волгоградской области выкопали километр водопровода и стали миллионерами09.01.2020 16:10
Расследования 09.01.2020 16:10
В Волгограде дело тайной ячейки Свидетелей Иеговы дошло до суда09.01.2020 15:58
Расследования 09.01.2020 15:58
7 Обсудить
Волгоградский облсуд поставил точку в деле о гибели велосипедиста из-за пьяного нарушителя09.01.2020 13:02
Расследования 09.01.2020 13:02
2 Обсудить
Житель Волгограда отделался условным сроком за попытку дать взятку полицейскому08.01.2020 11:19
Расследования 08.01.2020 11:19
1 Обсудить
Преступление и наказание: громкие судебные процессы 2019 года в Волгоградской области07.01.2020 13:02
Расследования 07.01.2020 13:02
6 Обсудить
В Волгограде арестован рецидивист, изрезавший лицо женщине-таксисту04.01.2020 10:08
Расследования 04.01.2020 10:08
1 Обсудить
Десять человек обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде, Москве и Подмосковье31.12.2019 14:48
Расследования 31.12.2019 14:48
В Волгограде членам ОПГ не удалось оспорить приговор за покушение на убийство Владимира Поташкина30.12.2019 16:26
Расследования 30.12.2019 16:26
Группа браконьеров из Волгоградской и Ростовской областей идет под суд за ловлю рыбы сетями30.12.2019 11:49
Расследования 30.12.2019 11:49
В Волгоградской области начинающая бизнес-леди из Перми угодила в ловушку мошенников29.12.2019 19:54
Расследования 29.12.2019 19:54
Грабили и вымогали: в Волгоградской области осудили преступную группу под руководством уроженца Чечни27.12.2019 16:04
Расследования 27.12.2019 16:04
16 Обсудить
Загрязняли и отмывали: в Волгоградской области посадили владельцев цеха, травившего жителей27.12.2019 09:02
Расследования 27.12.2019 09:02
6 Обсудить
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под суд26.12.2019 15:50
Расследования 26.12.2019 15:50
Реклама