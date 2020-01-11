В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника





Дзержинский районный суд отправил 51-летнего жителя в Волгограда в колонию-поселение на 10 месяцев за то, что он сжег машину гражданского мужа экс-супруги. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 3 декабря прошлого года Александр Мамедов пришёл к дому своей бывшей жены, где увидел автомобиль ее сожителя. Нетрезвый ревнивец стал ждать, когда соперник выйдет из подъезда, чтобы выяснить с ним отношения. Не дождавшись своего оппонента, он отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 5 литров бензина. Вернувшись к дому бывшей супруги, Мамедов облил им капот автомобиля и поджёг иномарку, после чего с места совершения преступления скрылся. Владельцу автомобиля – матери сожителя экс-супруги - был причинен ущерб в размере 467 800 руб. Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции счел его законным и обоснованным.



