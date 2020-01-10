В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недостроя

Экономика 10.01.2020 17:49
4
10.01.2020 17:49
Повторно на торги выставлен недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", объект, степень готовности которого составляет 53%, был выставлен на торги в середине ноября текущего года за 39,8 миллиона рублей, но тогда покупателей не нашлось. На этот раз начальная цена лота снижена до 37,7 миллиона рублей. Каждые три дня она последовательно будет снижаться на 1 миллион 50 тысяч рублей. Минимальная цена продажи указана в размере 27,3 миллиона рублей. Как и в прошлый раз вместе с недостроем продается и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).
Данное имущество, напомним, принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") сумма кредиторской задолженности составляет более 4,8 миллиарда рублей.
Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Как тогда сообщало информагентство, для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.
Реклама
Решили миром: уволенного главреда "Урюпинской правды" в Волгоградской области вернули на работу10.01.2020 17:36
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры10.01.2020 16:15
Региональный фонд капремонта готовится к строительному сезону-202010.01.2020 15:37
Цеха, трубы и даже ФОК: в Волгограде распродают имущество завода - банкрота09.01.2020 15:43
На Гремячинском ГОКе обсудили точки взаимодействия бизнеса и власти Волгоградской области09.01.2020 12:24
«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»09.01.2020 09:54
Гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда продали за 54 миллиона рублей04.01.2020 11:20
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел03.01.2020 11:58
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники30.12.2019 16:45
РИТЭК: новый год – новые планы30.12.2019 08:00
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году28.12.2019 08:23
Минус три тысячи человек: в Волгоградской области остается все меньше работающих27.12.2019 14:36
В Волгоградской области подорожает электроэнергия27.12.2019 13:38
Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам27.12.2019 10:00
Реклама