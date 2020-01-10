Экономика

В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недостроя

Экономика 10.01.2020 17:49
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10.01.2020 17:49


Повторно на торги выставлен  недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", объект, степень готовности которого составляет  53%, был выставлен на торги в середине ноября текущего года за 39,8 миллиона рублей, но тогда покупателей не нашлось. На этот раз начальная цена лота снижена до 37,7 миллиона рублей. Каждые три дня она последовательно будет снижаться на 1 миллион 50 тысяч рублей. Минимальная цена продажи указана в размере 27,3 миллиона рублей. Как и в прошлый раз вместе с недостроем продается и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).
Данное имущество, напомним, принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") сумма кредиторской задолженности составляет более 4,8 миллиарда рублей.  
Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Как тогда сообщало информагентство, для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.  

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