Экология

«Такого не видели»: на юге Волгограда «позеленела» Волга

Экология 09.01.2020 16:11
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09.01.2020 16:11


Жители Красноармейского района Волгограда напуганы странным явлением, которое они наблюдают в районе набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на поверхности воды появилась зеленоватая пена, которую издалека можно принять за льдинки. «Структура пены или льдин очень необычная – неровная, как-будто в полоску. Люди говорят, что такого никогда не видели», - сообщают очевидцы.

Странная субстанция течет не только из затона, но и вдоль правого берега Волги. Горожане предполагают, что причиной этого необычного явления могли стать выбросы какого-то предприятия. 

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