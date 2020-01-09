«Такого не видели»: на юге Волгограда «позеленела» Волга





Жители Красноармейского района Волгограда напуганы странным явлением, которое они наблюдают в районе набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на поверхности воды появилась зеленоватая пена, которую издалека можно принять за льдинки. «Структура пены или льдин очень необычная – неровная, как-будто в полоску. Люди говорят, что такого никогда не видели», - сообщают очевидцы.





Странная субстанция течет не только из затона, но и вдоль правого берега Волги. Горожане предполагают, что причиной этого необычного явления могли стать выбросы какого-то предприятия.



