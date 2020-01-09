



Имущество ОАО "Завод базальтовой теплоизоляции-Волгоград", проходящего процедуру банкротства, выставлено на торги. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, всего представлено 13 лотов. Общая стоимость имущества, которое уходит с молотка, составляет почти 7 миллионов рублей.





Продаются здания котельной, проходной, резервного водоснабжения, модульный склад, гараж со складом и слесарной мастерской, цех товаров народного потребления, склад ГСМ, склад кислорода, склад пропана, дымовые трубы и даже ФОК. Все объекты расположены по ул. Краснополянская, 13. Победителем открытых торгов признают того участника, кто предложит максимальную цену за имущество.

ОАО "Завод базальтовой теплоизоляции-Волгоград" был признан несостоятельным (банкротом) в декабре 2015 года по иску ИФНС России по Дзержинскому району. Завод задолжал по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды более 7,4 миллиона рублей.





В 2018 году стало известно, что конкурсный управляющий завода Виктор Кочнев обвиняется в невыплате заработной платы и хищении. Примечательно, что Кочнева, который являлся конкурсным управляющим завода с конца декабря 2015 года, задержали в ноябре 2017 года во время заседания в прокуратуре Волгоградской области по вопросам долгов по зарплате. В феврале 2018-го его отстранили от исполнения обязанностей конкурного управляющего.

Как тогда сообщали следственные органы, 107 сотрудников предприятия не получали заработную плату с сентября 2016-го и на протяжении 2017 года. Долг составил около 8 миллионов рублей. При этом на счета организации поступило в этот период более 1 миллиона рублей, которые были израсходованы на иные цели. Также сообщалось, что летом 2016 года Кочнев похитил 215 тонн отсева щебня и кокса, чтобы построить дорогу к даче. За содеянное его приговорили к штрафу.

Осенью 2019 года арбитражный суд Волгоградской области утвердил положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника, оценка которого была завершена в апреле 2019-го.



