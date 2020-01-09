Экономика

На Гремячинском ГОКе обсудили точки взаимодействия бизнеса и власти Волгоградской области

Экономика 09.01.2020 12:24 Новости компаний
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09.01.2020 12:24 Новости компаний


Перспективы сотрудничества одного из крупнейших предприятий региона и администрации Волгоградской области рассмотрели исполнительный директор компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», во время встречи руководители обсудили возможность использования горных пород, образующихся при строительстве и пуско-наладочных работах Гремячинского ГОКа для строительства оснований дорог и противогололедных реагентов в качестве сырья для которых могут применяться ангидрит-доломитовые и галитовые породы.
Более предметно одно из направлений совместной деятельности изучили председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, генеральный директор «Волгоградавтодор» Игорь Подгорный, начальник Котельниковского ДРСУ Андрей Скрынников и руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» во время выездного совещания на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината в декабре минувшего года.
На территории промплощадки представители правительства региона осмотрели важные объекты транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено путепроводам. Один из них, расположенный в непосредственной близости к комбинату, предприятие строит за счет собственных средств. Второй путепровод, построенный за счет средств федерального бюджета, соединяет дорогу «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» с дорогой, ведущей к хутору Нижние Черни и Гремячинскому ГОКу.
Темой переговоров стали ход реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей, статус объектов строительства в рамках специнвестконтракта, а также возможные форматы сотрудничества предприятия и региональной власти. 
Представители администрации Волгоградской области взяли пробы флотационных отходов, доломита и ангидрита, которые применяют в строительстве как щебень, чтобы изучить возможность их использования в качестве устройства основания и дорожной одежды, а также нанесения антигололедного реагента для дорог.
На встрече руководители договорились о дальнейшем сотрудничестве, рассмотрели перспективы промышленного и социального развития, которые откроются перед Волгоградской областью с запуском Гремячинского ГОКа - одного из самых современных предприятий России.
Как отмечают в пресс-службе предприятия, совещание руководителей на Гремячинском ГОКа стало продолжением большой работы по повышению качества жизни населения в регионах присутствия предприятий группы «ЕвроХим», которую компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит при содействии администрации Волгоградской области.  

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