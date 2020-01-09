На Гремячинском ГОКе обсудили точки взаимодействия бизнеса и власти Волгоградской области

Экономика 09.01.2020 12:24 Новости компаний
0
09.01.2020 12:24 Новости компаний
Перспективы сотрудничества одного из крупнейших предприятий региона и администрации Волгоградской области рассмотрели исполнительный директор компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», во время встречи руководители обсудили возможность использования горных пород, образующихся при строительстве и пуско-наладочных работах Гремячинского ГОКа для строительства оснований дорог и противогололедных реагентов в качестве сырья для которых могут применяться ангидрит-доломитовые и галитовые породы.
Более предметно одно из направлений совместной деятельности изучили председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, генеральный директор «Волгоградавтодор» Игорь Подгорный, начальник Котельниковского ДРСУ Андрей Скрынников и руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» во время выездного совещания на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината в декабре минувшего года.
На территории промплощадки представители правительства региона осмотрели важные объекты транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено путепроводам. Один из них, расположенный в непосредственной близости к комбинату, предприятие строит за счет собственных средств. Второй путепровод, построенный за счет средств федерального бюджета, соединяет дорогу «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» с дорогой, ведущей к хутору Нижние Черни и Гремячинскому ГОКу.
Темой переговоров стали ход реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей, статус объектов строительства в рамках специнвестконтракта, а также возможные форматы сотрудничества предприятия и региональной власти.
Представители администрации Волгоградской области взяли пробы флотационных отходов, доломита и ангидрита, которые применяют в строительстве как щебень, чтобы изучить возможность их использования в качестве устройства основания и дорожной одежды, а также нанесения антигололедного реагента для дорог.
На встрече руководители договорились о дальнейшем сотрудничестве, рассмотрели перспективы промышленного и социального развития, которые откроются перед Волгоградской областью с запуском Гремячинского ГОКа - одного из самых современных предприятий России.
Как отмечают в пресс-службе предприятия, совещание руководителей на Гремячинском ГОКа стало продолжением большой работы по повышению качества жизни населения в регионах присутствия предприятий группы «ЕвроХим», которую компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит при содействии администрации Волгоградской области.
Реклама
Цеха, трубы и даже ФОК: в Волгограде распродают имущество завода - банкрота09.01.2020 15:43
«Красный Октябрь» прошел ресертификацию по системе «Военный регистр»09.01.2020 09:54
Гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда продали за 54 миллиона рублей04.01.2020 11:20
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел03.01.2020 11:58
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники30.12.2019 16:45
РИТЭК: новый год – новые планы30.12.2019 08:00
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году28.12.2019 08:23
Минус три тысячи человек: в Волгоградской области остается все меньше работающих27.12.2019 14:36
В Волгоградской области подорожает электроэнергия27.12.2019 13:38
Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам27.12.2019 10:00
"Покупочка" исполняет желания!27.12.2019 09:43
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве26.12.2019 13:24
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на«Рамблер/кассе» и «Афише»25.12.2019 16:28
ВТБ запускает цифровую карту25.12.2019 14:09
ВОЛМА. На пороге года красивых цифр25.12.2019 08:39
Реклама