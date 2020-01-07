«В полицию никто не обращался»: разбросавшему в Волгограде деньги чеченскому блогеру ничего не грозит
Общество 07.01.2020 09:25
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07.01.2020 09:25
«Нарушений общественного порядка не зафиксировано, в полицию никто не обращался», - так прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области вчерашнюю раздачу денег 25-летним блогером Мохамедом Носаевым. Из этого следует, что блогер, собравший накануне как минимум полторы сотни волгоградцев около торгового центра «Мармелад», не будет привлечен к административной ответственности за акцию, которую можно было принять за несанкционированное мероприятие. В администрации Волгограда ИА "Высота 102" пояснили, что за согласованием акции, которая прошла около ТРЦ "Мармелад", в профильные ведомства мэрии никто не обращался. По данным другого источника, Мохамед Носаев сначала хотел раздать деньги в помещении торгового центра, однако туда его не пустили.
Напомним, накануне около 16 часов в районе ТЦ «Мармелад» в Волгограде прошел сбор Instagram -подписчиков блогера «Альфредо Аудиторе», который заранее объявил в сети о своем намерении разбросать 200 тысяч рублей. Что и было беспрепятственно сделано. При этом собравшиеся не только радостно хватали брошенные в толпу деньги, но и кричали все, о чем просил блогер. Отец «Альфредо Аудиторе», общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области, пояснил, что его сын собрал в Волгограде толпу подписчиков и кидал людям деньги, чтобы они смогли себе сделать подарки на праздники. Видео, снятое во время раздачи денег волгоградцам блогер опубликовал в своем Instagram аккаунте alfredo_auditore, на который подписаны почти 4 миллиона человек.
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