Происшествия 07.01.2020 07:28
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07.01.2020 07:28
Тамерлан Носаев - общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области и отец молодого человека с ником alfredo_auditore дал объяснение скандальному поступку своего сына. Как передает ИА «Высота 102», по информации РИА Новости, Тамерлан Носаев уверен, что его 25-летний сын-блогер Мохамед Носаев собрал в Волгограде толпу подписчиков и кидал людям деньги, чтобы они смогли себе сделать подарки на праздники.Как ранее сообщали местные и федеральные СМИ, 6 января около 16 часов в районе ТЦ «Мармелад» в Волгограде прошел сбор Instagram -подписчиков блогера «Альфредо Аудиторе», который заранее объявил в сети о своем намерении разбросать 200 тысяч рублей. Что и было беспрепятственно сделано. При этом собравшиеся не только радостно хватали брошенные в толпу деньги, но и кричали все, о чем просил блогер. О произошедшем и большом количестве пришедших за деньгами свидетельствуют видеозаписи, сделанные самим «Альфредо Аудиторе» и опубликованные им в сети. По предварительным данным, полиция в ходе многолюдной акции не зафиксировала никаких нарушений общественного порядка.
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