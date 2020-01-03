Росстат выяснил, что ели жители Волгоградской области

Аналитика 03.01.2020 08:31
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03.01.2020 08:31
Росстат выяснил, какие продукты питания жители Волгоградской области стали употреблять больше, а от каких – отказываться. Как сообщает ИА «Высота 102», сравнительное исследование было проведено по результатам 2017 и 2018 годов.
Так, жители региона в 2018 году снизили количество хлеба – до 95,3 килограмма с прежних 95,9 килограмма в год на одного члена домохозяйства, картофеля – до 57,7 килограмма с прежних 58,2 килограмма, фруктов – до 69,4 килограмма с прежних 70 кг. В то же время жители региона стали больше есть мяса – 87,3 килограмма в 2018 году вместо 83,8 килограмма в 2017, молока и молочных продуктов – 246,5 литра вместо 240,2 литра, яиц – 232 штуки вместо 225 штук.
Также жители Волгоградской области стали чаще отказываться от сахара и кондитерских изделий: в 2018 году они съели этих продуктов в среднем 34,7 килограмма в год, а в 2017 году на человека приходилось 35,3 килограмма в год. А вот растительного масла и других жиров на человека в 2018 году вышло больше – 12,3 килограмма вместо 11,8 килограмма в 2017 году. Рыбы в 2018 году жители региона стали употреблять меньше. Так, в 2018 году на человека вышло всего 20,1 килограмма, а в 2017 году было 20,9 килограмма.
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