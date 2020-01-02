



Лишенный за пьяную езду 54-летний житель Суровикинского района устроил смертельное ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель не справился с управлением – в результате автомобиль «Lifan» съехал в кювет и опрокинулся. На месте погибла 47-летняя пассажирка машины. Авария произошла накануне около 9 утра на 24 км автодороги «Суровикино-Тормосино-Нижнегнутов». В больницу с травмами доставлены водитель и 65-летний пассажир легковушки.

В Советском районе Волгограда в ДТП пострадал 10-летний пассажир «Kia Rio». Управлявший корейским авто мужчина при повороте с проспекта Университетского в районе улицы Краснопресненской не уступил дорогу «Land Cruiser Prado». Мальчика госпитализировали с травмой головы.

В Волжском 35-летний водитель водитель «Lada Granta» столкнулся с припаркованной на проезжей части старой «Волгой». ДТП произошло накануне в 9 утра на улице Ленина. Мужчину с травмой головы отправили в медучреждение.

Напомним, вечером 1 января в поселке Госпитомник Среднеахтубинского района на дороге погибли сразу двое человек. Мужчина, женщина и 12-летний ребенок перебегали дорогу вне пешеходного перехода и угодили под колеса «Volkswagen Polo». Взрослые скончались на месте, мальчика с переломами отвезли в больницу. По словам водителя, его ослепили фары встречной машины, поэтому он не успел затормозить.



