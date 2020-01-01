Экономика 01.01.2020 15:17
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01.01.2020 15:17
Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание и эксплуатацию объектов информационных технологий и технических средств, технологически связанных с ними и предназначенных для обеспечения их функционирования, пройдет в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, до 13 января 2020 года сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано в официальном печатном издании, на сайте комитета информационных технологий Волгоградской области и других ресурсах. Уже подготовлена вся необходимая документация, сформирована конкурсная комиссия. Определен и ответственный чиновник – первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. Ему поручено контролировать исполнение постановления администрации области.
В этом документе уточняется, что объектами информационных технологий, которые собираются сдать в концессию, является программное обеспечение технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это программы для ЭВМ, предназначенные для обеспечения загрузки данных с технических средств фотовидеофиксации нарушений ПДД, для конвертации данных с технических средств, а также программа, посредством которой обеспечивается автоматическая фиксация административных правонарушений.
Под концессию также попадает серверное оборудование, где хранятся данные, стационарные и передвижные технические комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. В документе обозначены 82 таких комплекса.
Ожидается, что концессионер увеличит в Волгоградской области число комплексов автоматической фотовидеофиксации, инвестирует в создание новых объектов концессионного соглашения 274 миллиона 937 тысяч рублей. Договор с концессионером будет подписан на 7 лет.
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