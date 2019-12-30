



22-летняя Марина Камалова обратилась за помощью к прокурору Волгоградской области и уполномоченному по правам человека с просьбой защитить ее права в неординарной истории, которая с ней приключилась. Как рассказала ИА «Высота 102» девушка, в 2012 году ее включили в очередь на получение жилья как ребенка-сироту. Каждый год она получала уведомления о продвижении в этой очереди. Сначала девушка радовалась – была 218-ой, потом стала уже 123-ей. Казалось, надо подождать еще немного, и мечта о своем жилье станет былью. Однако в июле 2019 года Марина вдруг узнает, что ее очередь отодвинулась к номеру 146-ому. После этого девушка обратилась в Центральный районный суд Волгограда с иском к комитету строительства Волгоградской области с требованием предоставить жилье вне очереди. Суд иск удовлетворил. Чиновники подали апелляцию, однако Волгоградский облсуд оставил решение в силе.

«5 декабря меня вызвали в Волжский, показали квартиру в доме №110 на улице Карбышева, куда я должна была переехать. Взяли документы на оформление. И вдруг 27 декабря мне приходит письмо из комитета строительства Волгоградской области, где сообщается о том, что комитет соцзащиты исключил меня из списка детей-сирот в связи с тем, что я являюсь собственником одной четвертой доли квартиры! Действительно, у меня есть доля в квартире, площадь которой 43,3 квадратных метра. Эта доля досталась мне по наследству от бабушки, но в квартире живет моя сестра с двумя детьми. И в расчете на четырех человек доля на каждого составляет меньше учетной нормы – 11 квадратов», - рассказывает Марина. По ее словам, свои десять метров в бабушкиной квартире она в глаза не видела. «Сестра меня туда не пускает, я учусь в колледже машиностроения и связи, где нет своего общежития. Мне приходится снимать квартиру, прописки у меня нет. Мало того, с меня еще и стипендию снимали несколько раз за долги сестры. Фактически я – бомж. Я совсем одна и мне не к кому обратиться даже за советом», - говорит девушка.

Как рассказала Марина, теперь комитет строительства Волгоградской области собирается подавать иск в суд по якобы вновь открывшимся обстоятельствам и, другими словами, будет добиваться отмены решения о выделении жилья девушке-сироте. «Но дело в том, что информация о том, что у меня есть доля в квартире, звучала на суде и первой, и второй инстанции. Все эти факты запротоколированы в решениях судов. Почему чиновники вдруг решили преподнести это как «вновь открывшееся обстоятельство», мне непонятно. Я думаю, что меня просто хотят лишить жилья, которое мне положено по закону. И чиновники просто ищут повод», - рассуждает девушка.

Ранее в администрации Волгоградской области заявляли, что регион стабильно перевыполняет целевой показатель, установленный Минпросвещения России, по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории «дети-сироты». Так, отчитались чиновники, по итогам 2018 года задание федерального центра превышено в 2,5 раза: при плане в 174 человека новоселами стали 395 молодых людей. До конца 2019 года планируется решить жилищный вопрос для 350 человек (при плановом показателе в 175). Однако потребность в жилье для детей-сирот остается высокой: ежегодно в очередь на предоставление жилья специализированного жилищного фонда Волгоградской области становятся более 500 человек.



