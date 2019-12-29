



Жительница Пермского края решила открыть кальянную, но ее планы спутали мошенники, засветившиеся в Волгоградской области, Санкт-Петербурге и Ставрополе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Еланского районного суда, осенью 2017 года начинающая бизнес-леди нашла в социальной сети «ВКонтакте» страницу, где предлагали продукцию для кальянов в любых количествах.

Она связалась с продавцом и заказала табак на 235 673 рубля. Ей предложили оплатить 30% от суммы заказа – 70 тысяч рублей, перечислив деньги на указанный счет в банке, что она и сделала. Продавец пообещал доставить товар через 2-3 дня, но на связь больше не выходил. Обманутая женщина обратилась с заявлением в отдел МВД по Лысьвенскому городскому округу в Пермском крае, где было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования было установлено, что деньги со счета в банке были переведены на электронный кошелек «Яндекс. Деньги», который открыт на имя жительницы Волгоградской области. Средства на счете заблокировали, но снять их не представлялось возможным без разрешения владельца электронного средства платежа. «Хозяйка» электронного кошелька такое разрешение не дала, поэтому жительница Пермского края обратилась в Еланский районный суд с требованием о принудительном взыскании денег.

Однако суд ей отказал. Выяснилось, что жительница Волгоградской области, на чье имя был открыт электронный кошелек, на самом деле им не владеет. Женщина пояснила, что она не может распоряжаться этими деньгами, так как счет она не создавала, а указанные при его создании номера телефонов и адрес электронной почты, не её. Номера телефонов, указанные в идентификационных данных владельца счета в сервисе «Яндекс. Деньги», зарегистрированы в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге, тогда как ответчица живет в Елани.

Также выяснилось, что переписку по поводу приобретения товара жительница Пермского края вела с неким лицом, чей телефон зарегистрирован в Ставрополе. Учитывая все это, суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



