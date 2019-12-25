Экономика

ВТБ запускает цифровую карту

Экономика 25.12.2019 14:09 Новости компаний
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25.12.2019 14:09 Новости компаний


ВТБ совместно с международной платежной системой Visa начал эмиссию цифровых банковских карт в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь клиенты могут оформить цифровую дебетовую карту и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка - Мультикарты.
Цифровая Мультикарта является полноценной дебетовой картой в онлайн-формате. Она выпускается мгновенно в ВТБ-Онлайн и может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки - ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.
Клиенты всегда могут посмотреть реквизиты цифровой карты в ВТБ-Онлайн для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.
«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов. Для банка это важный шаг в сторону полностью цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов. Мы стремимся к тому, чтобы по результатам 2022 года все продукты банка были доступны онлайн», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
В 2020 году ВТБ планирует запустить цифровую кредитную карту.

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