Аналитика

Готовьте ваши денежки: у жителей Волгоградской области возьмут больше, чем добавят

Аналитика 02.01.2020 19:22
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02.01.2020 19:22


Жителей Волгоградской области в этом году ждет ряд изменений, многие из которых отразятся на содержимом их кошельков. Что-то некоторым гражданам добавят, тогда как другим придется тратить больше. 

Итак, что и кому в этом году индексируют? 
С 1 января 2020 года неработающим пенсионерам, которым назначено страховое обеспечение, повысят пенсии на 6,6%.  А с первого апреля вырастут и социальные пенсии  до 7%. А вот работающие пенсионеры снова останутся без прибавки. Их пенсия не индексируется с 2016 года.   
 

В России повысится размер минимальной зарплаты – на 850 рублей. С 1 января 2020 года он будет составлять 12130 рублей, это больше предыдущих значений на 7,5%. Размер минимальной зарплаты в нашей стране последний раз поднимался в 2018 году.  
 

Сумма выплаты по материнскому капиталу с 1 января 2020 года повысится на 3,8 % и составит 466 617 рублей. 
 

 
В Волгоградской области в новом году проиндексируют социальные пособия и виды социальной помощи. В перечень вошли около 40 видов пособий для семей с детьми, инвалидов, малоимущих и других категорий граждан. Правда, индексация будет символической. Например, размер адресного пособия для одиноких малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума составит 206 рублей вместо прежних 200.  
 

За что жителям Волгоградской области придется платить больше?

В Волгоградской области с этого года будут действовать новые расчеты имущественного налога. Теперь налог на жилье будет рассчитываться не из инвентаризационной стоимости, а исходя из кадастровой. Чиновники и депутаты в один голос заявляют, что для подавляющего количества граждан сумма налога на имущество практически не изменится. Более того, она даже может снизиться! Но, как говорится, поживем – увидим. 

 
В Волгоградской области вырастут тарифы на ЖКХ. Правда, не с 1 января, а с 1 июля – так что полугодовая передышка обеспечена. Так, рост тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение составит не более 6,4%, газоснабжение – не более 3%, газоснабжение – не более 4,5%. Но власти региона считают, что при росте тарифов на отдельные коммунальные услуги с 1 июля 2020 года от 3% до 6,4% в среднем увеличение совокупного коммунального платежа для жителей Волгоградской области сложится на уровне 4%. 

 
С 6,13 до 6,56 рубля за один квадратный метр в месяц повысится с 1 января 2020 года плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области. Чиновники опять же уверяют, что повышение будет мизерным и многие его просто не заметят. 

 
Впрочем, без сенсаций не обошлось. С 2020 года тариф на вывоз мусора в регионе понизится.  В 2020 году снижение тарифа на вывоз ТКО в Волгоградской области к уровню декабря 2019 года составит 7,8%. Для жителей многоквартирных домов это будет стоить 105,91 рубля с человека, для жителей индивидуальных жилых домов — 104,37 рубля с человека. Напомним, в 2019 году мы платили за вывоз мусора больше: жители многоквартирных домов — 114,92 рубля с человека, индивидуальных — 113,25 рубля.

 
С 1 января 2020 года в Волгоградской области стартовал новый специальный налоговый режим для "самозанятых" граждан - налог на профессиональный доход. Граждане, которые перейдут на режим для "самозанятых" смогут уплачивать налоги с доходов от самостоятельной деятельности по ставке 4% при расчете с физическими лицами или 6% при расчете с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Власти утверждают, что делают это для блага мужей на час, репетиторов и парикмахеров на дому, чтобы вывести их из тени. А тех, кто перейдет на новый режим с 2020 года, ждут такие преимущества, как освобождение от подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовой кассы и уплаты страховых взносов. Пока сложно сказать, сколько окажется  желающих легализовать свой доход.  
 

Вот так мы будем жить в этом году. Одно точно – большинству граждан придется потуже затянуть пояса – ведь доходы и зарплаты растут далеко не такими темпами, как тарифы и прочие расходы. 


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