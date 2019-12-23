Волгоградские налоговики призывают завершить год без долгов

Экономика 23.12.2019 11:11
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23.12.2019 11:11
Налоговые органы еще раз напоминают жителям Волгоградской области о необходимости задекларировать доходы и уплатить НДФЛ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, в январе 2020 года начинается уже новая декларационная кампания, но еще не все физические лица отчитались о своих доходах в 2019 году, не представили декларации формы 3-НДФЛ, хотя декларационная кампания завершилась 15 июля.
В адрес таких граждан направлены уведомления о необходимости представления деклараций и требования об уплате налога, которые на данный момент еще не исполнены.
Напомним, что такая обязанность существует для граждан, которые получали доходы от сдачи в аренду собственного имущества, а также от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, и от продажи доли в уставном капитале. Кроме того, подать декларацию должны были и те налогоплательщики, которые получили имущество в дар, выиграли в лотерею сумму менее 15 тысяч рублей, в букмекерской конторе или тотализаторе. Декларируются и другие доходы, перечисленные в статье 228 Налогового кодекса РФ.
Задекларировать полученные доходы также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
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