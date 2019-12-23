Аналитика

В долгах, как в шелках: жители Волгоградской области берут больше и больше кредитов

Аналитика 23.12.2019 08:31
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23.12.2019 08:31


Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные содержатся в рейтинге, опубликованном РИА Новости. Меньше всего банкам задолжали жители Ингушетии, Крыма и Севастополя. Больше всего – Калмыкии, Тывы и Курганской области. Для сравнения, объем долга в среднем на человека в Ингушетии составляет всего 27,8 тысяч рублей, в Тыве – 308,7 тысяч рублей. Волгоградская область по этому показателю находится в первой половине списка из 85 субъектов. Так, размер задолженности в среднем на одного жителя региона составляет 178,6 тысячи рублей. При этом показатель среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 году равен 53,4%. За год кредитные обязательства перед банками в Волгоградской области выросли на 29,3 тысячи  рублей. 
Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост. Если в 2017 и 2018 годах в основном росло залоговое кредитование (ипотека и автокредиты), то в 2019 году резко ускорилось беззалоговое кредитование.
Кроме того, отмечается, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки россиян.
Справка. Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.

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