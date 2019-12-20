Происшествия

Волгоградский полицейский в отпуске спас женщину от грабителя

Происшествия 20.12.2019 14:42
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20.12.2019 14:42


Командир взвода ППС поймал грабителя, находясь в отпуске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейский случайно стал свидетелем преступления, произошедшего в городе Михайловке Волгоградской области.
У дома по улице Народной младший лейтенант полиции услышал крики о помощи женщины  и увидел мужчину, который повалив жертву, пытался отобрать у нее кошелек. Полицейский бросился на помощь и задержан нападавшего. Прибывшие коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. У задержанного был изъят кошелек с наличностью, принадлежащий потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. 
Полицейского, задержавшего грабителя, руководство пообещало поощрить. 

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