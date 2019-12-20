Волгоградский полицейский в отпуске спас женщину от грабителя

Происшествия 20.12.2019 14:42
1582 9
20.12.2019 14:42
Командир взвода ППС поймал грабителя, находясь в отпуске. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, полицейский случайно стал свидетелем преступления, произошедшего в городе Михайловке Волгоградской области.
У дома по улице Народной младший лейтенант полиции услышал крики о помощи женщины и увидел мужчину, который повалив жертву, пытался отобрать у нее кошелек. Полицейский бросился на помощь и задержан нападавшего. Прибывшие коллеги доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. У задержанного был изъят кошелек с наличностью, принадлежащий потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
Полицейского, задержавшего грабителя, руководство пообещало поощрить.
Реклама
В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из Дагестана22.12.2019 10:22
Происшествия 22.12.2019 10:22
1579 Обсудить
В Волжском автомобиль сбил пенсионерку на самокате22.12.2019 10:15
Происшествия 22.12.2019 10:15
775 3 Обсудить
Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в тумане21.12.2019 11:13
Происшествия 21.12.2019 11:13
12507 8 Обсудить
В Волгограде 6-летний мальчик попал в больницу после издевательств в семье19.12.2019 13:15
Происшествия 19.12.2019 13:15
5395 4 Обсудить
В Волгограде водитель кроссовера отправила в больницу трех человек19.12.2019 10:48
Происшествия 19.12.2019 10:48
2677 6 Обсудить
В Волгограде водитель "Форд Фокуса" накопил неоплаченных штрафов на 559 тысяч рублей18.12.2019 17:06
Происшествия 18.12.2019 17:06
2304 6 Обсудить
Волгоградская область засветилась в громком деле о вербовке заключенных в террористы18.12.2019 16:52
Происшествия 18.12.2019 16:52
9828 4 Обсудить
Волгоградские полицейские штурмом взяли автовоз с "неадекватом" на крыше18.12.2019 14:52
Происшествия 18.12.2019 14:52
9080 6 Обсудить
В Волгограде потушили пожар на трансформаторной подстанции завода "Титан-Баррикады"18.12.2019 13:26
Происшествия 18.12.2019 13:26
4668 5 Обсудить
Жители Волгоградской области продолжают радовать телефонных мошенников18.12.2019 11:46
Происшествия 18.12.2019 11:46
3463 5 Обсудить
В Волгограде мчавший на "красный" астраханец подбил две иномарки (ВИДЕО)18.12.2019 10:27
Происшествия 18.12.2019 10:27
3051 2 Обсудить
В Волгограде двое юношей грабили прохожих, разъезжая на угнанном авто17.12.2019 14:41
Происшествия 17.12.2019 14:41
1799 1 Обсудить
Под Волгоградом водитель врезался в стоявший грузовик17.12.2019 12:47
Происшествия 17.12.2019 12:47
1261 4 Обсудить
Мошенник на совместный бизнес в Америке "развёл" врача из Волгограда на 4,5 млн рублей17.12.2019 10:29
Происшествия 17.12.2019 10:29
11648 11 Обсудить
На трассе "Волгоград - Москва" потушили рейсовый автобус16.12.2019 13:40
Происшествия 16.12.2019 13:40
2841 3 Обсудить
Реклама