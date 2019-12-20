Спорт 20.12.2019 12:38
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20.12.2019 12:38
Сегодня главным тренером «Ротора» назначен Александр Хацкевич. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, приехав в Волгоград, белорусский специалист посетил Мамаев Курган и «Волгоград Арену».
Во время экскурсии по главной высоте России Александр Хацкевич и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а затем отправились на стадион, где прошла официальная процедура подписания контракта. После этого за закрытыми дверьми состоялось совещание с участием первых лиц области и руководства клуба.
Хацкевич посмотрел домашнюю арену сине-голубых, побывал в раздевалке, вышел на поле и оценил газон.
Специалист приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
Справка:
Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973 года в Минске.
Воспитанник минского футбола. С 1990 по 1996 год выступал за минское «Динамо». Затем переехал в Киев, где тоже играл за бело-синих.
В национальной сборной Белоруссии с 1993 по 2005 провёл 38 игр, забил 4 гола. Признавался футболистом года в Белоруссии в 1998 и 2000 году.
Тренерскую карьеру начал в минском «Динамо» в 2007 году. В том же году был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии. С июля 2008 года тренер ФК «Витебск». С февраля 2010 по 2011 год — ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодёжную команду «Динамо» (Киев). С 4 декабря 2014 года руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского «Динамо».
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