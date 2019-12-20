Аналитика

Минус два миллиарда: Волгоградская область уменьшила госдолг

Аналитика 20.12.2019 11:31
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20.12.2019 11:31


Долг Волгоградской области снизился за последние три месяца почти на 2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно последним данным, опубликованным на сайте Минфина РФ, этот показатель на 1 декабря составил около 46 миллиардов рублей. Из этой суммы 9,4 миллиарда рублей приходится на долговые обязательства муниципалитетов. На 1 ноября бремя долга составляло 46,7 миллиарда рублей, а на 1 октября - 47,8 миллиарда. За три месяца задолженность муниципалитетов сократилась всего на 200 миллионов рублей. 

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