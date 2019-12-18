



Лаборант химического анализа компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Ирина Холоденина вошла в число победителей областного конкурса «Лучший по профессии», прошедшего в декабре на базе Волгоградского политехнического колледжа им. Вернадского.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в 2019 году ежегодный Волгоградский областной конкурс «Лучший по профессии» прошел в 13-й раз - счастливый для представителей «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Лаборант химического анализа 4 разряда Службы контроля качества Ирина Холоденина заняла 3 призовое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа», а лаборант химического анализа Екатерина Манвалер показала очень высокие результаты и получила почётную грамоту.

Дипломы и сертификаты денежного вознаграждения победителям конкурса вручил заместитель губернатора Волгоградской области-председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков на торжественной церемонии награждения в актовом зале Волгоградского Дворца профсоюзов.