Экономика 18.12.2019 09:53 Новости компаний
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18.12.2019 09:53 Новости компаний
Лаборант химического анализа компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Ирина Холоденина вошла в число победителей областного конкурса «Лучший по профессии», прошедшего в декабре на базе Волгоградского политехнического колледжа им. Вернадского.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в 2019 году ежегодный Волгоградский областной конкурс «Лучший по профессии» прошел в 13-й раз - счастливый для представителей «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Лаборант химического анализа 4 разряда Службы контроля качества Ирина Холоденина заняла 3 призовое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа», а лаборант химического анализа Екатерина Манвалер показала очень высокие результаты и получила почётную грамоту.
Дипломы и сертификаты денежного вознаграждения победителям конкурса вручил заместитель губернатора Волгоградской области-председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков на торжественной церемонии награждения в актовом зале Волгоградского Дворца профсоюзов.
Руководители и сотрудники компании поздравили коллег с победой, пожелали им дальнейших профессиональных достижений, как индивидуальных, так и в составе коллектива Службы контроля качества – важного структурного подразделения «ЕвроХим-ВолгаКалия», которое обеспечивает оперативный и качественный отбор проб, аналитический и технический контроль процесса производства Гремячинского ГОКа.
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