Экономика

ЖК «Бейкер стрит» готовится к передаче ключей от новых квартир

Экономика 17.12.2019 08:49 Реклама
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17.12.2019 08:49 Реклама


Передача ключей от квартир в двух новых домах жилого квартала «Бейкер стрит», который Группа компаний «Волгострой» возводит в Дзержинском районе Волгограда, запланирована в первом квартале 2020 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба застройщика.
Жилой квартал «Бейкер стрит – один из самых больших и уютных в нашем городе. Когда-то, на заре освоения этого участка, было принято решение, что «Бейкер стрит» будет представлять собой альтернативу загородному жилью. Именно поэтому комплекс застраивается невысокими домами, и в каждой квартире – индивидуальное отопление.
Большое внимание застройщик уделяет благоустройству территории:

уютные закрытые дворы с детскими площадками, фирменные красные телефонные будки, удобные скамейки, фонари, родом как будто из Викторианской эпохи... 
Гордостью квартала, конечно, является собственная набережная пруда, которую Группа компаний «Волгострой» преобразила до неузнаваемости.
Некогда заброшенный пустырь теперь является местом, где собираются все жители квартала и их гости: просто погулять с детьми, позаниматься спортом, покормить уточек, которые живут в пруду... 

А в новогоднюю ночь здесь проходят ставшие уже традиционными гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой — и этот годе не будет исключением.

Напомним, первые новоселы появились ЖК «Бейкер стрит» в 2008 году. Сегодня в «маленькой Англии» — более 20 жилых домов, в которых проживают около 2000 семей. И еще не поздно присоединиться к этой компании — в двух новых домах (ул. Землячки, 39а, http://bs34.ru/kvartiri/newsherlock) есть 1-, 2 или 3-комнатные квартиры площадью от 37 до 97 кв. м. 
60-15-60 – отдел продаж, ул.Шекснинская, 103 а
Застройщик ООО «СК Волгстрой» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте bs34.ru

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