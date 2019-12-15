Экология

В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором

Экология 15.12.2019 09:13
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15.12.2019 09:13


В Волгограде концессионер в сфере водоснабжения привлечен к административной ответственности за порчу  земли. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской  и Волгоградской областям, компанию уличили в нарушении правил обращения со сточными водами при их сбросе на рельеф местности. 
Образцы почвы были отобраны  специалистами экспертной организации филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -  ЦЛАТИ на территории предприятия ООО «Концессии водоснабжения» из водовыпуска сточных вод с ОСК «Станция Садовая» в балке Ельшанской Ворошиловского района. Оказалось, в образцах выявлено превышение показателей по нефтепродуктам,  фосфат-ионам, хлорид-ионам, сульфат-ионам и поверхностно активным веществам, которые содержатся в любом чистящем веществе, в том числе и в мыле.  В ведомстве увидели признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами».  
В этой связи в отношении юридического и должностного лиц ООО «Концессии водоснабжения» вынесены постановления о назначении административного наказания по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ,  по факту порчи земельного участка рассчитан вред, причиненный почве, в размере 44 928 рублей.
Постановления в настоящее время не вступили в законную силу. 

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