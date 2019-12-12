Экономика 12.12.2019 16:33
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12.12.2019 16:33
Сегодня металлургический завод и областной комитет экономической политики и развития Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, речь идет о совместной работе в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и ряда федеральных проектов, входящих в его структуру.
Так, в скором времени на предприятии начнется работа по обучению инструментам бережливого производства, а также формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда.
Далее в рамках сотрудничества с Министерством труда России сотрудники «Красного Октября» смогут повысить свою квалификацию, пройдя соответствующее обучение. Программой нацпроекта предусмотрена компенсация расходов по переподготовке кадров. Также «Красный Октябрь» получит экспортную поддержку: международное сотрудничество и организация стажировок, всестороннее взаимодействие со странами-лидерами, использование лучших зарубежных практик, бесплатное обучение по выходу на внешние рынки.
Со своей стороны областной комитет экономической политики и развития обязуется оказывать методологическую, консультационную и информационную поддержку, а также осуществлять оценку хода реализации нацпроекта на «Красном Октябре» и достижения значений показателей результативности этого процесса.
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