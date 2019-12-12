



Сегодня металлургический завод и областной комитет экономической политики и развития Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, речь идет о совместной работе в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и ряда федеральных проектов, входящих в его структуру.

Так, в скором времени на предприятии начнется работа по обучению инструментам бережливого производства, а также формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда.

Далее в рамках сотрудничества с Министерством труда России сотрудники «Красного Октября» смогут повысить свою квалификацию, пройдя соответствующее обучение. Программой нацпроекта предусмотрена компенсация расходов по переподготовке кадров. Также «Красный Октябрь» получит экспортную поддержку: международное сотрудничество и организация стажировок, всестороннее взаимодействие со странами-лидерами, использование лучших зарубежных практик, бесплатное обучение по выходу на внешние рынки.