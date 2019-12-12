Расследования

СК ищет свидетелей гибели рабочего на Мамаевом кургане в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 12.12.2019 12:28
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12.12.2019 12:28




Следователи просят откликнуться мужчину, который стал очевидцем падения рабочего с высоты, а также иных свидетелей ЧП, которое случилось на Мамаевом кургане в Волгограде весной текущего года. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по области Владимир Суров, по факту гибели работника расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть работника коммерческой фирмы), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным следствия, 16 апреля текущего года в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 40-летний рабочий подрядной организации осуществлял покраску вазонов, установленных на парапете "Малая подпорная стена" мемориального комплекса на Мамаевом Кургане. В какой-то момент к нему подошел неизвестный мужчина, и, по всей вероятности, что-то спросил. Во время диалога работник потерял равновесие и упал с отвесной стены. От полученных травм он позднее скончался в больнице.
Телефоны для связи: (8442) 33-86-94, 33-87-37, 8-937-567-84-29 – Суров Владимир Владимирович (заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району регионального управления СКР).

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