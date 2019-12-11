Происшествия

Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу

Происшествия 11.12.2019 08:23
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11.12.2019 08:23


Пять человек из находившихся в салоне рейсового автобуса «Волгоград-Елань» десяти пассажиров получили травмы в результате опрокидывания транспортного средства. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, ЧП случилось накануне поздно вечером на дороге «Михайловка-Елань». Автобус Neoplan перевернулся и свалился в кювет. Автобус принадлежит ГУП «Волгоградавтотранс». Предварительная причина ДТП – гололед и туман. 

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