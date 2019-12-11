Происшествия 11.12.2019 08:23
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11.12.2019 08:23
Пять человек из находившихся в салоне рейсового автобуса «Волгоград-Елань» десяти пассажиров получили травмы в результате опрокидывания транспортного средства. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, ЧП случилось накануне поздно вечером на дороге «Михайловка-Елань». Автобус Neoplan перевернулся и свалился в кювет. Автобус принадлежит ГУП «Волгоградавтотранс». Предварительная причина ДТП – гололед и туман.
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Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
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Друг семьи о погибшем в ДТП Олеге Соловьеве: "Он был байкером, музыкантом, серьезно занимался наукой"10.12.2019 18:42
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Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
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В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
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В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
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