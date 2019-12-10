В Волгоградской области уволена главврач Михайловской ЦРБ

Здравоохранение 10.12.2019 16:21
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10.12.2019 16:21
Сегодня главный врач Михайловской центральной районной больницы Ольга Бондарева покинула должность. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Руководитель ЦРБ написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Исполняющим обязанности назначен ее заместитель по медицинской части Юрий Мирин.
Кадровые изменения, как отмечают в обладминистрации, не повлияют на процесс модернизации больницы. До конца текущего года здесь планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который будет обслуживать 225,5 тысячи жителей городского округа-город Михайловка, Фролово, Кумылженского, Еланского, Даниловского, Киквидзенского, Серафимовичского, Фроловского районов. Первых пациентов новое структурное подразделение примет уже в начале следующего года.
Фото: mihailovka-crb.ru
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